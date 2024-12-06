歐盟與拉美四國談成自貿協定最終版 標舉地緣政經意義

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（中央社記者田習如布魯塞爾6日專電）歐盟與巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭四國談判歷時25年的貿易協定，今天宣告達成最後協商，除了消除約40億歐元的關稅、互相開放市場，歐盟方更標舉這個史上最大雙邊貿易協定具地緣政經意義。

涵蓋7億人口市場的「歐盟-南方共同市場夥伴協定」（EU-Mercosur Partnership Agreement），今天在雙方政府領導人出席的記者會上宣告完成最後協商。

地主國烏拉圭總統卡耶（Luis Lacalle Pou）表示，他的小孩在這長達25年的協商下都長大了，對烏拉圭而言沒有比這個更重要的協定了，他看向在場的巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）和阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）說，「雖然我們沒有相同的意識型態，但我們的責任是放下歧義，理解（這個協定）的優點」。

他也向在場的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，這項協定「對歐盟而言有些成分比經濟更重要，我們理解」。

隨後致詞的范德賴恩形容今天是歷史性里程碑，「在一個日益對抗的世界中，我們證明民主國家可以互相依賴。這項協定不只是一個經濟機會，也是一個政治必需品」。

這四個拉丁美洲國家富含礦產，對歐盟近年致力降低對中國關鍵原物料依賴的經濟安全戰略具有重要地位。該協定本質為自由貿易協定（FTA），除了有利於歐盟取的拉美原物料，並將移除涵蓋91%歐盟出口至Mercosur四國的產品關稅。

其中包括原本高達35%的汽車關稅將漸進取消，因此歐盟第一大經濟體德國支持該自貿協定；但因同時也有利於拉美農產品進入歐盟，導致歐盟農業大國如法國、義大利表示反對。

昨天執委會原宣稱范德賴恩將在周六參加巴黎聖母院重新開幕活動，但今天法國總統府公布她將不會參加，執委會發言人隨即表示「因行程安排緣故而無法出席」，令歐媒熱議是否與法國反對該協定有關。

自1999年開始的這項貿易談判其實在2019年便宣告過「完成協商」，但因雙方都有阻礙而卡關，後來重啟協商，直到今天再次達成最終協議。

歐盟執委會說明，這次的最終版本是在2019年版本上新增數個項目，包括納入「巴黎氣候協定」（Paris Agreement）的承諾，若任一方退出或違反巴黎氣候協定，則歐盟與拉美四國的貿易協定將可暫停。

極右派的阿根廷總統米雷伊是氣候變遷懷疑論者，上個月他才突然命令阿根廷代表退出正在亞塞拜然舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29）。

「歐盟-南方共同市場夥伴協定」的新內容還納入在2030年前禁止砍伐森林的承諾，以及歐盟投入18億歐元（約新台幣617億元）協助拉美四國的綠能和數位轉型。

雖然范德賴恩向歐盟農民喊話，表示該協定為歐洲農民設下安全護障，包括歐盟對食品的所有高標準都將適用於拉美進口品，但一般預料該協定在歐盟內部要走完核准程序還會有多場硬仗要打。

歐盟貿易官員在背景說明記者會上明言，最新協定版本已是「談判人員所能達到的最佳可能成果」，接下來就看歐盟內部是否核准。

執委會表示，該協定最終版本內容將會在法律語言專家檢視、翻譯成歐盟25個官方語言後，送到歐盟27國部長組成的理事會（Council of the European Union）及歐洲議會（European Parliament）尋求多數決同意。

歐洲議會主要議員已對此協定表態歡迎。貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）將之比喻為「照亮歐盟希望的明燈」，除了增進與Mercosur的政治與經濟關係，也象徵歐盟未來所期望的世界地位，因此呼籲歐盟各界對此協定要「以理性戰勝情緒」。

外交委員會主席麥克亞力斯特（David McAllister）也與歐洲議會負責Mercosur議題的議員們發表共同聲明，強調歐盟與Mercosur的戰略性結盟具有重大地緣政治價值，將能促進彼此的自主和韌性，並強化永續和多邊主義價值。

歐盟是南方市場國家最大的貿易和投資來源，據執委會資料，2023年雙方貿易額約1094億歐元（約新台幣3.7兆元）。（編輯：陳正健）1131206