南美歐盟貿易協定爭議 家樂福抵制巴西肉類後道歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）法國連鎖超市家樂福近日決定不銷售南方共同市場國家生產的肉類，引發肉品供應危機，作為回應巴西家樂福遭到肉類加工商抵制。昨天家樂福打退堂鼓，向巴西政府致函道歉。

近日，家樂福全球總裁班巴爾（Alexandre Bompard）宣布暫停在法國銷售來自南方共同市場國家的肉類，以抗議南方共同市場（Mercosur）與歐盟之間正在談判的自由貿易協定。

據他稱，如果簽署協定，法國將被不符合該國要求和標準的肉類「淹沒」。

家樂福的決定在巴西引起強烈反應，據報導，一些巴西肉類加工商開始抵制巴西家樂福商店，拒絕向這些超市出售巴西肉類。

巴西肉類生產商協會表示，如果巴西肉類不適合供應法國的家樂福，那麼也很難適合供應任何其他市場。

巴西政府也做出回應，抨擊家樂福的決定，並讚揚巴西肉類加工商的抵制。農業部長法瓦羅（Carlos Fávaro）表示，班巴爾對南方共同市場和巴西肉類品質的批評是不可接受的，並暗示此舉為商業障礙。

26日，巴西家樂福發佈聲明，對班巴爾的決定被視為質疑家樂福與巴西農業生產的合作夥伴關係或批評表示遺憾。

巴西農業和畜牧業部也表示，正式收到班巴爾簽署的一封信，內容澄清他支持法國農民的聲明，認可巴西牛肉的高品質、符合標準和美味，並對該聲明引起混淆，被解釋為質疑家樂福與巴西農業的合作夥伴關係，深表歉意。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法國家樂福稱，已通過法國供應商購買當地門市出售的幾乎所有肉類，且將繼續這樣做。法國家樂福的決定並非為了改變一個主要由當地供應鏈構建的市場規則，只是遵循客戶的區域偏好；且通過這一決定，向正在經歷嚴重危機的法國農民保證家樂福將繼續支援和進行本地採購。

家樂福與南方共同市場肉類生產商之間的危機發生之際，正值南方共同市場和歐盟就自由貿易協定進行談判。這項協定受到法國農民強烈批評。預計該協定將在未來幾天內敲定，並在12月5日至6日在烏拉圭舉行的南方共同市場峰會上宣佈。（編輯：陳承功）1131128