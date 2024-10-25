家樂福今年前3季業績微幅成長 第4季續開超市店型

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（中央社記者何秀玲台北25日電）統一旗下量販龍頭家樂福總經理王俊超今天表示，今年前3季業績微幅成長，因疫情結束，人潮回流，今年營收還未能達新台幣1000億元規模，第4季會持續開出超市店型，明年展店目標希望能超過15家，不過需評估是否有適合店點。

根據統一財報，家樂福今年上半年獲利新台幣2.01億元，和去年同期虧損16.86億元相比，已轉虧為盈。統一集團董事長羅智先今年曾表示，2022年家樂福的楊梅大倉失火，去年併購家樂福後，後續費用認列都以最高的會計準則先提列出來，因此去年財報呈現虧損。

羅智先先前指出，家樂福在出售過程中，有很多業務暫時停頓，現在一一恢復。過去家樂福在中南部店舖相對較欠缺，仍有很大展店空間，「但不會刻意增加」；他反而認為，家樂福超市應該還有很大展店空間，「不然LOPIA（日本超市）也不會一直來（台灣展店）了。」

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目前店數來看，家樂福量販店67家、超市店250家、頂級超市Mia C’bon有21家。今年統一集團已向旗下企業統上開發在南部拿下3塊地，未來將開出家樂福量販店，推升營收獲利。

王俊超今天出席2024秋季酒展，他表示，本次檔期業績預估可成長20%，因整體酒類選擇變多，而家樂福主打歐洲商品的歐洲週，即將進入尾聲，整體業績有望成長2成，將挹注第4季業績。（編輯：張均懋）1131025