南美歐盟貿易協定爭議 引發肉品供應危機

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）近幾個月來，法國農民發起反歐盟與南方共同市場自由貿易協定的示威活動，導致巴西肉類加工商暫停向法國連鎖超市家樂福（Carrefour）供貨，引發肉品供應危機。

南方共同市場（Mercosur）與歐盟的協定自1999年以來一直在談判，經過了20年，才在2019年、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內完成貿易協商，1年後完成政治與合作談判，但之後談判陷入僵局，所以協定從未生效。

2023年3月，歐盟提出在協議中擴大所有簽署國的義務，對可持續性和氣候變化承諾，並對未能實現2015年「巴黎協定」氣候目標的國家進行制裁的補充條款，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府認為這是對戰略夥伴的威脅，且可能阻礙巴西推動再工業化。

今年初，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他不接受歐盟和南方共市之間的自由貿易協定，理由是南美洲出口的糧食將危及歐洲農民，歐盟要求南方共同市場農業部門減少溫室氣體排放，稱歐洲農民需要遵守一系列環境要求，其中一些要求比巴西的要求更嚴格。

近幾個月來，包括法國在內的幾個歐盟國家農民發起反對這項協定的示威活動，封鎖道路，要求放寬歐洲農民的環境規則，例如減少使用農藥。

另一方面，歐盟在2023年通過「歐盟反毀林法案」（EU Regulation Deforestation Regulation, EUDR），規定包括牛肉和大豆在內的7種大宗商品，如果在2020年12月31日之後於砍伐區域上生產，將不能在歐盟銷售。

近日，家樂福全球總裁班巴爾（Alexandre Bompard） 宣布將暫停從南方共同市場國家購買肉類，影響JBS、Marfrig和BRF等巴西大型肉類加工商。法國公司達能（Danone）也宣布停止從巴西購買大豆。

班巴爾此舉讓巴西農業綜合企業感到意外，儘管歐洲在巴西公司的銷售額中只占很小一部分，但家樂福是世界上最大的連鎖超市之一，巴西業界擔心這一決定可能會對其他連鎖超市產生連鎖反應。

作為回應，JBS和Marfrig決定暫停向家樂福供應肉類，巴西肉品協會代表也簽署一封公開信，稱「家樂福採取保護主義方法，與一家在多元化和相互依存的市場中開展業務的全球性公司角色立場相矛盾」。

目前還不確定這些事件將對各國和地區的家樂福超市業務產生什麼實際影響，但估計巴西門市可能難以運營庫存，具體取決於暫停的持續時間。（編輯：唐佩君）1131126