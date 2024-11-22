本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強複賽》江坤宇岳東華安打單局灌5分 台灣8比2領先美國
首頁 / 國際

巴西前總統涉共謀推翻大選結果 警方正式提指控

2024/11/22 12:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴西利亞21日綜合外電報導）巴西聯邦警方今天向最高法院提交正式指控，指前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與數十名前部長及高階幕僚共謀，試圖推翻2022年大選結果。

路透社報導，巴西警方這份最終報告總結了歷時近兩年的調查，聚焦波索納洛在否認選舉結果的行動中所扮演的角色。這場行動最終在去年1月新任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）就職一週後，導致波索納洛支持者在首都巴西利亞（Brasilia）發動暴亂。

當時許多抗議民眾表示，他們想要製造混亂，好順理成章促成即將發生的軍事政變。警方本週稍早逮捕5名涉嫌在魯拉就任前謀殺他的共謀者。

根據熟悉調查行動的警方消息人士說法，調查人員發現有證據顯示波索納洛對整起計畫知情。

波索納洛在社群媒體上稱調查人員及監督案件的最高法院法官「很有想像力」，且做了「法律沒規定的所有事情」，還說他需要更仔細了解警方的正式指控內容。他的律師告訴路透社，會等到看過報告後再發表評論。

警方對波索納洛的正式指控，對他想在2026年捲土重來參選總統的計畫帶來新的打擊。巴西的法院先前因波索納洛抨擊2022年大選合法性而做出裁決，阻止他擔任公職，但美國前總統川普本月初再次贏得大選，鼓舞了試圖推翻裁決的波索納洛盟友。

巴西最高法院表示，預計下週會把警方報告送交巴西檢察總長，檢察總長將決定是否起訴波索納洛和其他36名被控涉及暴力推翻民主的犯罪陰謀的人；這份報告的完整細節仍然對外保密。

聯邦警方表示，已根據搜索令、電話監聽、財務紀錄及認罪協商證詞提交相關證據。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1131122

#川普
#巴西
#巴西最高法院
#波索納洛
#波索納洛
#路透社
#魯拉
波索納洛
川普勝利 可能影響2026年巴西大選
魯拉
中國巴西聲明提一中原則 外交部斥貶損台灣主權謬論習近平會魯拉 中巴關係提升為「命運共同體」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：