巴西前總統涉共謀推翻大選結果 警方正式提指控

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（中央社巴西利亞21日綜合外電報導）巴西聯邦警方今天向最高法院提交正式指控，指前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與數十名前部長及高階幕僚共謀，試圖推翻2022年大選結果。

路透社報導，巴西警方這份最終報告總結了歷時近兩年的調查，聚焦波索納洛在否認選舉結果的行動中所扮演的角色。這場行動最終在去年1月新任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）就職一週後，導致波索納洛支持者在首都巴西利亞（Brasilia）發動暴亂。

當時許多抗議民眾表示，他們想要製造混亂，好順理成章促成即將發生的軍事政變。警方本週稍早逮捕5名涉嫌在魯拉就任前謀殺他的共謀者。

根據熟悉調查行動的警方消息人士說法，調查人員發現有證據顯示波索納洛對整起計畫知情。

波索納洛在社群媒體上稱調查人員及監督案件的最高法院法官「很有想像力」，且做了「法律沒規定的所有事情」，還說他需要更仔細了解警方的正式指控內容。他的律師告訴路透社，會等到看過報告後再發表評論。

警方對波索納洛的正式指控，對他想在2026年捲土重來參選總統的計畫帶來新的打擊。巴西的法院先前因波索納洛抨擊2022年大選合法性而做出裁決，阻止他擔任公職，但美國前總統川普本月初再次贏得大選，鼓舞了試圖推翻裁決的波索納洛盟友。

巴西最高法院表示，預計下週會把警方報告送交巴西檢察總長，檢察總長將決定是否起訴波索納洛和其他36名被控涉及暴力推翻民主的犯罪陰謀的人；這份報告的完整細節仍然對外保密。

聯邦警方表示，已根據搜索令、電話監聽、財務紀錄及認罪協商證詞提交相關證據。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1131122