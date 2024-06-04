全球最貴母牛要價1.3億 巴西牛肉盼靠牠風行全球

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（中央社巴西烏柏拉巴4日綜合外電報導）巴西擁有數以億計頭母牛，不過其中一頭就是與眾不同。飼主不但安裝監視攝影機緊盯牠的碩大雪白身體，還讓牠配備一名武裝警衛專門保護。

美聯社報導，根據金氏世界紀錄（Guinness World of Records），價值400萬美元（約新台幣1億2956萬元）的維亞蒂娜-19（Viatina-19 FIV Mara Movéis）是拍賣會上賣出過最昂貴的母牛，這個價格是前一頭紀錄保持母牛的3倍；而牠的1100公斤體重，則是相同品種成牛平均體重的2倍。

沿著穿越巴西心臟地帶的公路走，可以看到維亞蒂娜-19的飼主設置2面看板讚嘆牠的雄偉，以吸引民眾登門朝聖。

養牛是農牧業產生溫室氣體的最大來源，也是造成亞馬遜（Amazon）雨林砍伐的原因之一，因此氣候科學家同意人類有必要減少食用牛肉。

然而，養牛產業是巴西經濟發展一項主要來源，政府更力圖在新出口巿場上攻城略地，這個世界最大牛肉出口國巴不得全球各地每個人都吃巴西牛肉。

維亞蒂娜-19堪稱巴西養牛業雄心壯志的體現，牠是為養出更多肉的母牛而經過多年努力的產物。巴西牧場主人先是在拍賣會上高價買下得過獎的牛，價格之高得由幾名富有的牧場主人合力標下。

這些飼主再從冠軍牛體內採集卵子和精液，並產生胚胎植入代理孕牛子宮內，希望繁衍出下一代超優質肉牛。

維亞蒂娜-19的主人之一白瑞拉（Ney Pereira）的牧場位在巴西東南部的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais），他搭直升機降落牧場後受訪時說：「我們不屠宰精英牛，我們繁殖牠們，最終想要餵飽全世界。我認為維亞蒂娜就是我們希望之所繫。」

白瑞拉的獸醫女兒、也是他得力助手的馬丁斯（Lorrany Martins）指出，維亞蒂娜-19之所以能拍出如此瞠目結舌的價格，取決於牠能多快長出大量肌肉、牠的繁殖力，以及最重要的牠能多頻繁將這些優點遺傳給後代。

渴望提升自家牛隻基因水準的牧場主人得付約25萬美元（約新台幣810萬元），才有機會採集維亞蒂娜-19的卵細胞。

巴西飼養的母牛8成是肩峰牛（zebu，又稱瘤牛），是源自印度的黃牛亞種，肩上一個特別的肉瘤和頸下垂皮是牠們的特色。而維亞蒂娜-19的品種則屬內洛爾牛（Nelore），這是一種肉牛而非奶牛，巴西產牛大多是這個品種。

維亞蒂娜-19此刻正首度懷孕，白瑞拉看好牠的家族開枝散葉，已經有玻利維亞買家買了維亞蒂娜-19的卵細胞，阿拉伯聯合大公國、印度和美國也是白瑞拉的外銷目標。

馬丁斯甚至比她的父親想得更遠。「我希望牠（維亞蒂娜-19）會是數十年後一個還要更優質品種的始祖。」（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1130604