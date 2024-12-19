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TikTok盼阻擋不賣就禁法令 美最高法院同意受理

2024/12/19 14:05
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國最高法院今天同意受理TikTok對一項法律的上訴，這項法律要求TikTok的中國所有者出售這個短影音平台，否則就要將其封殺。

法新社報導，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在美國面臨「不賣就禁」法令問題，相關禁令定於明年1月19日生效，最高法院預計在禁令生效前9天，即1月10日對此案進行口頭辯論。

美國總統拜登今年4月簽署這項法案，禁止TikTok使用美國應用程式（App）商店和網路代管服務，除非字節跳動在明年1月19日前從TikTok撤資。

TikTok主張，「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案」（Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act）違反了第一修正案的言論自由權。

TikTok在提交給最高法院的文件中表示：「國會頒布了大規模且前所未有的言論限制。」

TikTok說，這項法律一旦生效，將會「在總統就職典禮前一天，關閉這個美國最受歡迎的言論平台之一」。

TikTok補充說：「這反過來將使得申請者，以及許多使用這個平台交流政治、商業、藝術和其他公眾事務的美國人噤聲。」

TikTok說：「申請者以及無數仰賴這個平台的小型企業，也將遭受重大且無法挽回的金錢和競爭傷害。」

TikTok發言人表示，TikTok「對最高法院今天的命令感到滿意」。

發言人在聲明中說：「我們相信法院會裁定TikTok禁令違憲，這樣我們平台上超過1.7億的美國用戶就可以繼續行使其言論自由權。」

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路透社報導，美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天敦促最高法院駁回TikTok和其中國母公司字節跳動阻擋上述法律的提議。

麥康奈在向法院提交的簡報中稱，這些公司的論點「毫無根據且不合理…這是標準的訴訟遊戲，在一屆政府卸任時，請願者希望新上任者能暫緩執行相關法令。法院不該支持外國對手這種行為，正如它不該容忍猖狂罪犯的行為一樣」。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1131219

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