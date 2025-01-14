傳TikTok在美業務將售予馬斯克 中：不回答假設性提問

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（中央社記者邱國強北京14日電）針對中國方面有意在TikTok一旦在美國被禁用，就將其美國業務售予富商馬斯克，以及中國是否擔心小紅書在美步上後塵，中國外交部發言人郭嘉昆今天以「不回答假設性的提問」為由避答，但強調美方應為各國企業提供非歧視營商環境。

綜合陸媒報導，中國外交部下午舉行例行記者會。郭嘉昆在回答外媒連番提問時，作上述表示。

郭嘉昆首先表示，他「不回答假設性的提問」。接著又說，作為原則，美方應當確實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美國投資經營，提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

他提到，關於涉及TikTok（在美國業務）的問題，中國外交部各發言人及商務部發言人，此前已多次闡明了中方的原則和立場。

外電報導，若短影音平台TikTok難逃美國「不賣就禁」的新法，中國方面正考慮將TikTok在美業務，售予富商馬斯克（Elon Musk）列為可能選項，其中包括讓馬斯克的社媒平台X控制TikTok在美業務，並共同經營。但中方官員尚未就推動此事達成確定共識，研議也還在初步階段。

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另據南華早報報導，面對中國TikTok可能被美國當局禁用，美國許多用戶正改用中國另一款短影音平台「小紅書」，這使得「小紅書」在美國的下載量激增，13日並在美國iPhone所有自由選用的app中，下載量排名首位。

另外，郭嘉昆針對美媒提問，中方是否會對美國洛杉磯大火災情提供具體援助及是否慰問災民說，中方對洛杉磯大火遇難人員表示哀悼，對傷者及傷亡人員家屬表示慰問。（編輯：周慧盈）1140114