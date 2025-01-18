加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
TikTok風波
新聞專題
TikTok風波2/190
首頁 / 國際

美最高院維持禁令 TikTok警告1/19在美「熄燈」

2025/1/18 12:17（1/18 12:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國最高法院今天維持「不賣就禁」法，短影音平台TikTok隨後警告，除非總統拜登政府向蘋果和谷歌等公司保證不會面臨執法行動，否則TikTok將於19日在美「熄燈」。

綜合路透社和法新社報導，美國最高法院稍早以國家安全為由維持對TikTok的「不賣就禁」法。如果TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）不脫手，TikTok兩天後就會停止在美營運。

法院以9比0表決結果做出裁定，使得TikTok陷入困境，之後命運掌握在即將就任總統的川普手中。川普曾矢言在本月20日宣誓就職後拯救TikTok。TikTok在美國的用戶數約1.7億。

TikTok在聲明中說：「除非拜登政府立即提供明確聲明，向最關鍵的服務供應商保證不面臨執法行動，否則TikTok很遺憾地將於1月19日被迫熄燈。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

TikTok禁令生效後，如果蘋果（Apple）、谷歌（Google）及甲骨文（Oracle）等公司繼續向TikTok提供服務，可能會面臨巨額罰款。

白宮婉拒對TikTok的聲明置評。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140118

#TikTok
#川普
#谷歌
#拜登政府
#美國最高法院
#白宮
#法新社
#路透社
#蘋果
延伸閱讀
美最高院裁定維持TikTok禁令 考驗川普如何解套美國最高院維持TikTok禁令 川普：執行與否需時間決定美最高院裁定維持TikTok「不賣就禁」 執行長：盡力確保平台繁榮傳TikTok在美業務將售予馬斯克 中：不回答假設性提問
TikTok
TikTok等6中企遭控非法將個資傳中國 在奧地利比利時5歐國被告美官員：拜登不會執行TikTok禁令 將交川普定奪
川普
紐時：彭斯打算出席川普就職典禮避免債務違約 美財政部將採取「非常措施」
TikTok風波
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美最高院裁定維持TikTok「不賣就禁」 執行長：盡力確保平台繁榮
106
更多編輯台推薦新聞：