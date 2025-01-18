美最高院維持禁令 TikTok警告1/19在美「熄燈」

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國最高法院今天維持「不賣就禁」法，短影音平台TikTok隨後警告，除非總統拜登政府向蘋果和谷歌等公司保證不會面臨執法行動，否則TikTok將於19日在美「熄燈」。

綜合路透社和法新社報導，美國最高法院稍早以國家安全為由維持對TikTok的「不賣就禁」法。如果TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）不脫手，TikTok兩天後就會停止在美營運。

法院以9比0表決結果做出裁定，使得TikTok陷入困境，之後命運掌握在即將就任總統的川普手中。川普曾矢言在本月20日宣誓就職後拯救TikTok。TikTok在美國的用戶數約1.7億。

TikTok在聲明中說：「除非拜登政府立即提供明確聲明，向最關鍵的服務供應商保證不面臨執法行動，否則TikTok很遺憾地將於1月19日被迫熄燈。」

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TikTok禁令生效後，如果蘋果（Apple）、谷歌（Google）及甲骨文（Oracle）等公司繼續向TikTok提供服務，可能會面臨巨額罰款。

白宮婉拒對TikTok的聲明置評。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140118