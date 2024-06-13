前美國官員：TikTok和小紅書是中國統戰工具

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（中央社記者吳書緯台北13日電）TikTok短影音平台近年在台流行，美國前白宮副國安顧問博明今天表示，中國對台灣進行心理戰、資訊戰、法律戰，台灣需要採取更積極作為維護民主自由，而TikTok和中國社群平台小紅書就是中國的統戰工具。

壯闊台灣聯盟今天下午舉行「沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動」新書發表會，本書編輯與主要作者博明（Matt Pottinger）和共同作者、前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）以及共同作者、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農出席與會。

博明指出，中國常提到對台3戰，包含資訊戰、心理戰、法律戰，總統賴清德於5月20日宣誓就職後，中國在台灣周邊進行的軍事行動，有點類似封鎖，這是心理戰的一環，讓台灣民眾感覺到「抵抗是沒有用的」、「沒有辦法阻止中國」，製造心理衝擊，因為台灣民眾可以透過選票，選舉出政府。

中國官媒「人民日報」曾指出，短影音平台可以做為心戰工具，用來贏得大眾的心，並操縱大眾心理，北京非常積極在這方面操作。

博明表示，中國領導人習近平對台灣進行心理戰、資訊戰、法律戰，台灣需要更積極採取作為來對抗，並維護台灣的民主自由，小紅書和TikTok「就是中國統戰工具」，雖然可以自由地選擇上傳的內容，但是推播或是擴散是由共產黨員還有中國的字節跳動公司編輯所決定，由這些人來控制言論。（編輯：黃國倫）1130613