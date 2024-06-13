前白宮官員：台灣軍事改革要加快 發展各式無人系統

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（中央社記者吳書緯台北13日電）面對中國武力犯台威脅，前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮今天表示，台灣的軍事改革要加快而且要加大投資軍備，需要儲備足夠彈藥以及武器庫存，並發展無人機等無人武器系統。

壯闊台灣聯盟今天下午在台大舉行「沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動」新書發表會，本書編輯與主要作者、美國前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）和共同作者簡以榮（Ivan Kanapathy）以及共同作者、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農出席與會。

博明表示，需要注意中國從烏俄戰爭學習到什麼，中國可能不會重蹈俄羅斯逐次增兵的覆轍，因為俄羅斯自2014年併吞克里米亞後，逐步擴散到烏克蘭各地，逐步升級為戰爭，也讓歐美等國訓練與提供烏克蘭武器，中國領導人習近平若要併吞台灣，會想要以全面戰爭的方式。

針對核武的威脅，博明指出，這也與心理戰有關，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有做類似的事情，習近平增加核武數量，是想在心理戰占上風，透過核武恫嚇，但核武最主要是心理戰工具，未必是實質戰爭工具。

簡以榮在書中對台灣「潛艦國造」案抱持的保留的態度；簡以榮今天表示，台灣潛艦國造計畫耗費非常大的資源，台灣的國內生產毛額（GDP）與軍事預算和中國不成比例，因此台灣必須要有智慧的運用國防預算，發展不對稱作戰以及投資在快速移動、分散式且具高度存活性的武器。

博明表示，他可以理解台灣推動潛艦國造的心情，但台灣現在與國際的合作比10年前好太多，特別是軍事合作方面，假設潛艦國造計畫未來沒有後續艦，但現在所獲得的相關技術與知識，對於未來發展其他武器都很有幫助，例如水下無人載具等。

吳怡農指出，新上任的國防部長顧立雄是文人部長，也宣布國軍不再踢正步、廢除刺槍術等作為，因此詢問博明、簡以榮對於軍事文化革新的看法。

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博明指出，大家可以問看看ChatGPT，有多少國家還在踢正步，台灣可能是民主國家最後一個踢正步的，「踢正步應該保留給像北韓那樣的國家」，相信顧立雄對國軍所做出的改革，會是非常有效，因為會有別於職業軍人所下的命令。

簡以榮表示，防衛台灣不單只是國防部有責任，其他人也應該對於軍事方面有認識，尤其是一般的平民，因為平民更應該知道在戰爭等情況出現時，要如何去保護自己。（編輯：黃國倫）1130613