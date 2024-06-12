中國軟硬兼施介選之後 台灣經驗可供世界借鏡

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）政策研究員楊光舜撰文指出，中國長年干預台灣選舉，在「軟」、「硬」兼施的手法操作下，台灣人不免對干預麻木、甚至渾然不覺。歷經2024大選，台灣經驗或許有讓世界借鏡之處。

楊光舜在「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）以「關於介選，台灣能和世界分享什麼教訓？」（What lessons can Taiwan share with the world on election interference?）為題撰文指出，國際觀察家對台灣2024大選結果反應不一，美國台灣問題知名學者任雪麗（Shelley Rigger）主張，這次選舉沒有真正的贏家和輸家，前AIT理事主席卜睿哲（Richard Bush）認為，台灣政治比2008年以來的任何時候都更加分裂，北京方面則將選舉結果解讀為，反統一的民進黨已不能代表主流民意。

文中指出，1996年台灣首次總統直選以來，中國就不斷干預台灣選舉，對於2024大選，中國的介選更扮演關鍵角色。

2022年，習近平發布統一戰線工作方針，要求「發展壯大台灣愛國統一力量」、「反對台獨分裂行徑」，試圖影響台灣的心態更昭然若揭。

台灣人在2024年看到了中國上述動作的結果：中國的介選更加巧妙、更難追蹤，因此也更加危險。中共對台宣傳可能歷經典範轉移，台灣國安部門消息人士透露，中共意識形態沙皇、身兼中共中央對台領導小組副組長的全國政協主席王滬寧指示，中國對台介選的作業邏輯，一改過去集中、上而下的手法，全面改成「化整為零」態勢。

台灣人對中國介選麻木、渾然不覺

今年選舉期間，台灣的公共論述從兩岸關係等外交議題，轉向經濟發展或政治鬥爭等國內問題。台灣資訊環境研究中心（IORG）報告顯示，時任副總統、民進黨總統候選人賴清德的私生子和貪腐傳聞，是選前10天上事實查核平台「Cofacts 真的假的」查證最多的5個謠言中的兩個。

這些現象在其他民主國家或許常見，但由於台灣面對的國內外挑戰更加多元，美國智庫「傳統基金會」亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）對台灣選舉更著重「個人」而非「政策」表示憂心。杜秉根（Tuebingen）大學「歐洲當代台灣研究中心」主任舒伯特（Gunter Schubert）則認為，台灣政治人物政策立場明確，是很「危險」的作法。

台灣公共論述對嚴肅的政策討論集體冷漠，或許也要歸因於中國干預不斷進化。中國不斷精進介選手法，據說是要把台灣的反制和對中共宣傳的意識降到最低，如此一來，台灣選民對中國干預就會越來越「麻木」、「渾然不覺」。

「華盛頓郵報」選前概述北京的干預可分為「硬」干預和「軟」干預兩種策略，「硬」干預涉及灰色地帶軍事恐嚇或經濟脅迫等硬實力策略，「軟」干預則包括統一戰線或假資訊宣傳等策略，目的是要「贏得民心」。

由於北京的挑釁已成日常，台灣選民對所謂的「硬」干預可能已經麻木。

而台灣人「渾然不覺」，則可能是中國統戰和宣傳等「軟」干預的巧妙、難追蹤使然。先前中國統一戰線工作針對親北京的台灣知名政客，但現在它透過資助前往中國團體旅遊，更著眼於台灣的社區和宗教領袖。

選前，中國的宣傳目的是要把民進黨描繪成「製造戰爭」、「好戰」。民進黨「抗中保台」口號被批評為陳腔濫調或散播恐懼，「認知戰」的概念，則被貼上民進黨抹黑與中國相關或不利民進黨資訊的標籤。

暗示美國不會保衛台灣的「疑美論」也存在類似矛盾，諸如此類的論述目的是要妖魔化美國，並使民進黨親美派失去合法性。

中國干預對社群媒體的影響

在選舉期間，中國認知戰透過TikTok等與中國相關的社群平台構成重大威脅。民進黨很難與大眾、特別是年輕選民有效溝通，因為這群人大量使用民進黨基於國安考量而避免使用的TikTok。中國媒體散布有關台灣選舉舞弊的謠言時，IORG發現，TikTok上關於選舉舞弊的高點閱率影片，比YouTube上還多。

強有力的證據顯示，與其他平台用戶相比，中國介選對台灣TikTok用戶產生的影響可能更大。根據IORG在2023年2月和2023年10月的調查，TikTok使用者傾向於相信親中、反親美的言論。

政府對策

這些年來，台灣政府已經建立抵制外部勢力介選的法律架構。2019年，台灣頒布「反滲透法」，以防範境外敵對勢力之滲透干預，特別是在選舉期間。

意識到假訊息對台灣民主的威脅，台灣政府2019年開始與Meta等社群媒體公司合作，監控和抵制其平台上的假訊息。到2024年，這類合作包括Meta、Google、LINE、前身為推特（Twitter）的X等。

民間社會的功用

除了政府努力，公私部門合作，也是阻止台灣選舉期間與獨裁者勾結製造分裂的關鍵。台灣民間團體在打擊介選方面發揮3個關鍵作用。

首先，它減輕了民眾對政府過度侵犯言論自由等公民權利的擔憂。

再者，公私攜手，可以提高打擊假訊息的速度和創新。選前台灣政府成立了快速反應工作小組，在發現假資訊後4小時內即予揭穿。同時，民間社會提供事實查核和數據分析等服務，並開發新工具來因應新形式的假消息。

最後，民間社會可以協助提高媒體素養，在公共部門發布權威聲明澄清假訊息的同時，民間社會在因應假消息方面，也發揮著極為重要的作用。

總而言之，中國對台灣選舉的干預變得更加複雜和危險，台灣的反制措施，包括政府行動和民間社會的努力，提供了強有力的防禦模式。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130612