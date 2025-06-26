經部推運具電動化 鴻華先進、中華車造國產電動車

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（中央社記者劉千綾台北26電）推動國內運具電動化，經濟部表示，在產創平台計畫支持下，鴻華先進打造首款國產電動小客車 Model C（LUXGEN n7），銷量直逼電動車龍頭Tesla Model Y，榮登台灣電動車銷售第2名；中華汽車推出首款國產3.5噸電動小貨車，國產零組件高達9成。

為實現台灣2050年淨零轉型「運具電動化」目標，經濟部積極推動電動車技術自主化與國產化工作。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，在電動小客車方面，輔導國內車廠投入在地生產，已初步展現成果。由鴻華先進開發的國產電動小客車Model C（LUXGEN n7）自2024年起量產上市，具備自主設計、整合國內供應鏈、大尺寸直列式面板及串聯充電平台等特色。

截至今年5月底，累計8796輛Model C領牌上路，並取得北美訂單，後續將外銷美國；同時與日本三菱汽車建立合作夥伴關係，其整車產品將在台產製並外銷紐澳地區。

在電動小貨車方面，產發署表示，中華汽車已量產電動小貨車E300，並由中華電信與中華郵政採購438輛作為公務用車；另外，中華ET35預計於今年第3季量產上市，其中關鍵零組件如馬達、驅動器與電池芯均採用國產品，目前已投入4輛執行共享自行車24小時載運調度任務，預期可帶來10%至20%的減碳效益，同時與新竹物流及多家企業合作推動物流服務，明年將導入30輛試運行。

為配合「2030市區公車全面電動化」政策目標，產發署表示，協助業者掌握動力系統、電能模組、整車控制單元（VCU）及智慧化系統等核心技術，完成小、中、大型及各類路線應用需求的電動巴士產品開發，促成整車與零組件廠商擴大投資超過新台幣275億元。

產發署表示，目前已有華德、成運、創奕等車廠成功拓展至美國、日本、中東、南美與印度等市場。截至今年4月底，已有成運、華德、創奕、總盈及鴻華等5家車廠、共6款車型通過交通部公告審認，可供國內各地客運業者選購，國內電動大客車保有量已達2073輛，市區及公路電動化比例提升至近2成。

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因應美國對等關稅政策等外部挑戰，經濟部表示，持續透過產業溝通，規劃下一階段的政策資源，協助車輛產業朝向轉型發展，並引導國內車廠與零組件業者深化技術研發、促進產業合作，全面強化自主供應鏈韌性，落實電動車整車與關鍵零組件國產化。

經濟部指出，結合台灣資通訊優勢並攜手業者布局國際市場，打造具前瞻性與全球競爭力的電動車產業生態系，以達淨零碳排與拓展全球市場的雙重目標。（編輯：張良知）1140626