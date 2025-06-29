澳洲昆州政要肯定台灣民主 范厚祿籲挺台入CPTPP

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（中央社記者丘德真雪梨29日專電）駐布里斯本辦事處處長范厚祿與昆士蘭州議會副議長暨友台小組主席克勞瑟（Jon Krause）、友台小組共同主席馬丁（James Martin）25日在昆州議會共同舉辦友台小組年度活動，克勞瑟肯定台灣自由與民主。范厚祿呼籲澳洲支持台灣參與CPTPP，深化交流。

出席活動的澳洲政要還包括昆州議會（Legislative Assembly of Queensland）議長維爾（Patrick Weir）、教育廳廳長朗布魯克（John-Paul Langbroek）、反對黨領袖邁爾斯（Steven Miles）等朝野多位州議員。此外，僑務委員羅富齡與徐瑞雲、行政院政務顧問陳文龍夫婦、華航分公司總經理蔡光政、長榮航空分公司總主任陳志宏，以及台資銀行、企業高階主管等約100人出席。

克勞瑟與朗布魯克均在致詞時讚揚當地台灣社群，指台僑對昆州多元文化與經濟發展有著卓越貢獻，台灣與昆州在能源、教育、文化、觀光及貿易等領域互動密切，發展潛力巨大。

克勞瑟特別提到他今年訪問台灣的經驗，肯定台灣與昆州在自由與民主價值上的共鳴。

范厚祿致詞時提到，台、昆雙方在經貿、體育、文化、學術、醫療、議會與城市外交等領域互動密切，而且在關鍵礦產與新能源等新興產業上，更展現高度合作潛力。

范厚祿也向當地政要說明外交部長林佳龍上任後所推動的「總合外交」理念，他解釋，透過「價值、同盟、經濟」三大支柱，深化與理念相近國家的合作。

范厚祿特別強調台灣與澳洲的夥伴關係，展現台灣新政府推動「經貿外交」與「經濟日不落國」的願景，發揮台灣在印太地區穩定力量。范厚祿呼籲澳洲支持台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），深化台、澳經貿合作與交流。

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馬丁指出，台灣是昆州重要的經濟與科技合作夥伴，而他的選區又是全昆州族群最為多元的地區，台灣社群在當地發展中扮演關鍵角色。

馬丁強調，他將持續透過友台小組積極促進雙邊交流與合作，期盼未來能在深化台、昆關係上扮演更關鍵的推動角色。（編輯：唐聲揚）1140629