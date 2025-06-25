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總統接見日本前經濟安保大臣 盼共同打造非紅供應鏈

2025/6/25 20:47
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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統賴清德今天接見日本前經濟安保大臣小林鷹之，期盼整合民主陣營優勢，共同打造具韌性與可信賴的「非紅供應鏈」。小林鷹之表示，日本的重要戰略就是絕對不能讓台灣孤立，期待就台灣打造「非紅供應鏈」的具體行動進一步意見交流。

總統下午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、行政院政務委員馬永成等人陪同下，接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員。總統致詞時首先歡迎小林鷹之時隔7年再度訪問台灣，並提到上次小林鷹之隨同自民黨青年局訪團到台灣，兩人在行政院見過面，今天很高興再度相逢。

總統表示，小林鷹之長期關注經濟安全保障、科技創新及太空政策等領域，去年在自民黨總裁選舉，初試啼聲便一鳴驚人，可說是日本政壇極具影響力的明日之星，此行以實際行動展現對台灣的支持，別具意義。

他說，台灣和日本同屬第一島鏈關鍵防線，感謝日本歷任首相包括安倍晉三、菅義偉、岸田文雄及現任首相石破茂，多次在重要國際場合強調台海和平穩定的重要性，表達反對以武力或脅迫手段片面改變台海現狀，並期盼台日雙方可以在促進印太和平繁榮的各個面向，進行更多合作交流。

總統表示，近年來中國積極擴張「紅色供應鏈」，威脅全球自由貿易體系與先進技術市場；台灣希望能夠整合民主陣營的優勢，共同打造具韌性與可信賴的「非紅供應鏈」。以半導體產業為例，台灣具備卓越先進製造能力，日本則在材料、設備與關鍵技術領域占有一席之地，相信以台日合作經驗為基礎，將可以串聯民主國家產業鏈，確保全球經濟韌性與永續發展。

他期盼台灣和日本能加速洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），深化雙邊貿易及投資交流合作，也希望日本持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），加深彼此夥伴關係，不僅可以創造雙贏，更有助於區域經濟安全穩定。

總統強調，台日是共享自由、民主、人權等價值的民主夥伴，相信只要攜手合作，一定能夠因應威權主義的挑戰，為印太區域帶來繁榮發展。

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小林鷹之致詞說，他最喜歡的字是「絆」（きずな），意思是「厚重情誼」，此次訪台的主要目的之一就是再次展現台日間的厚重情誼。台日雙方除有歷史的深厚淵源，在經濟、人員及情感交流等方面也是心靈相通的夥伴。此外，台日還有戰略層面的「厚重情誼」，日本的重要戰略就是絕對不能讓台灣孤立。

他強調，台日雙方、甚至台日美三方的合作比以往更加重要，此次訪台的另一個主要目的則是總統提及的「非紅供應鏈」。他是日本首任經濟安全保障擔當大臣，也是自民黨經濟安全保障政策的現任負責人，深感經濟安全保障對國家利益至關重要，期待就台灣打造「非紅供應鏈」的具體行動進一步意見交流。（編輯：張良知）1140625

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