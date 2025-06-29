幻藍小熊兒童新樂園開唱 金曲新人山姆感言當座右銘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北29日電）女團GENBLUE幻藍小熊今天登兒童新樂園開唱，提起昨天參加金曲獎心得，隊長XXIN把剛奪金曲新人的山姆得獎感言當成座右銘，「我想感謝沒有因為害怕，沒有放棄就撇過頭不看的自己」。

女團GENBLUE幻藍小熊今天在兒童新樂園開唱，除把現場轉變成K-POP遊樂場外，她們還與粉絲在遊樂園中開啟夏日射擊大亂鬥，讓全體濕身體驗到「沉浸式水樂園」快感透心涼，搭配清涼氣氛，幻藍小熊更重新演繹TWICE「TT」與aespa「Whiplash」2組K-POP超人氣女團夯曲，向前輩致敬的同時，更一秒穿越韓流經典與未來。

近期行程滿檔的幻藍小熊在兒童新樂園演唱會開唱前夕，特別陪著恩師于傳勇及金智湖出席昨天金曲盛會，儘管最後沒能以「COCOCO」單曲拿獎，但首次接受金曲盛會洗禮的6人，直呼收穫滿滿。

透過 Google News 追蹤中央社

幻藍小熊的隊長XXIN更把剛奪下金曲新人的someshiit山姆得獎感言當成最新座右銘，她表示：「someshiit山姆說了一句『我想感謝沒有因為害怕，沒有放棄就撇過頭不看的自己』，讓我深受啟發，同時也想告訴自己，即使不完美也要接受在每個階段的模樣與蛻變，希望能夠帶著這份信念，繼續在每個音樂作品裡留下美好痕跡。」

今年9月出道滿週年的GENBLUE幻藍小熊更趁著此次兒童新樂園演唱會公布喜訊，隊長XXIN特別在演唱會最後向粉絲宣告將帶領團員於11月8日登上高雄流行音樂中舉辦大型專場，團體6人要用實力及人氣，為自己的音樂歷程立下光彩里程碑。（編輯：陳仁華）1140629

台灣女團幻藍小熊（GENBLUE）29日晚間在台北市立兒童新樂園開唱，成員化身「水槍神射手」，現場氣氛超嗨。中央社記者鄭清元攝 114年6月29日

「星動樂園K-POP狂歡音樂祭」在台北市立兒童新樂園熱鬧舉行，台灣女團幻藍小熊（GENBLUE）29日登台帶來多首歌曲，台下粉絲尖叫聲不斷。中央社記者鄭清元攝 114年6月29日