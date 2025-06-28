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花蓮民團罷免宣講 藍營掃街宣傳反罷

2025/6/28 20:39
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮公民團體集結，今天下午舉行民主嘉年華宣講市集，退休老師葉春蓮喊出，為台灣罷免國民黨立委傅崐萁。藍營花蓮縣議員與新北市議員林國春，在相隔一條街的東大門夜市掃街宣傳反罷。

花蓮民團發起罷免傅崐萁案進入第3階段，並將於7月26日投票，來自全台超過10個公民團體今天齊聚花蓮，下午4時車輛遊行，從七腳川紀念碑出發，繞行吉安鄉及花蓮市，車隊傍晚6時進入石來運轉廣場，主辦單位估現場超過200人聚集。

「葉霸」葉春蓮宣講指出，「參與罷免傅崐萁最主要原因，就是傅崐萁背叛國家，在立院開會期間帶10多名委員赴中，要罷免傅崐萁台灣才會更好，花蓮才能重新開始。」

陳姓退休女校長也說，參與站路口行動11次，昨天竟被高大男士惡意從後方推倒，她想到很多人因害怕被算帳不敢站出來，為了後代不要經歷這些恐懼，她選擇繼續勇敢站出來，罷免不是為了仇恨，是為了守護台灣的勇敢。

同一時間，相隔石來運轉廣場約50公尺外，國民黨花蓮縣議會黨團也有集結活動，副議長徐雪玉帶領藍營議員，東大門夜市各省一條街、原住民一條街主委及福町夜市委員等人聲援。

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林國春致詞指出，希望花蓮這片淨土不要被政治污染，花蓮好不容易選出優質的立法委員傅崐萁，他在立院的努力大家有目共睹，就讓他好好做4年，為花蓮選民服務，這次特別來捍衛花蓮人的權益。

林國春說，除了詐騙問題，台灣還有自殺率愈來愈高且年輕化的問題，需要執政黨用心改善，而不是把精神跟資源都在用搞罷免，建議民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫可以邀兼任民進黨主席的總統賴清德來一場辯論，討論這波大罷免的正當性。（編輯：李亨山、龍柏安）1140628

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