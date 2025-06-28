深耕永續淨零 中油連6年獲亞洲企業社會責任獎

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（中央社記者劉千綾台北28日電）2025「亞洲企業社會責任獎」近日舉辦頒獎典禮，中油連續6年獲得亞洲企業社會責任獎，更是連續第3年獲頒企業永續報告獎。中油表示，將持續深耕永續，邁向淨零轉型的目標。

2025「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）頒獎典禮暨國際企業社會責任與永續高峰會27日在泰國曼谷舉行，台灣中油公司連續第3年獲頒「企業永續報告獎」，由發言人林珂如代表受獎。

台灣中油今天發布新聞稿表示，對推動永續發展不遺餘力，2003年即設立永續經營推動委員會，致力於推動ESG策略並全面與營運整合；2007年起，每年自願編製永續報告書，2023年度報告書內容積極回應社會大眾對氣候與環境議題的關注，特別強調對環境保護的承諾，在營運場域及周邊環境持續推動環境維護、海陸域生態監測與生物多樣性營造計畫。

中油表示，永續作為皆呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs），其中包括發展藻礁保育與觀塘小燕鷗棲地營造等計畫，對應海洋生態與陸域生態的目標；在可負擔潔淨能源方面，截至2024年建置超過270座太陽光電系統。

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在職場安全與員工福祉方面，中油表示，導入AI科技強化工安管理、定期實施災害應變演練，並持續推動員工健康促進措施，總合傷害指數連續28年以上低於全產業平均，落實健康與福祉及優質就業及經濟成長。

中油表示，再度榮獲「企業永續報告獎」，不僅肯定中油長期在永續發展上的努力與成果，更激勵全體員工持續實踐企業社會責任。近6年來，中油共累計獲得14項AREA大獎，顯示長期深耕永續經營的表現獲得國際肯定，將持續深耕永續，邁向淨零轉型的目標。（編輯：翟思嘉）1140628