加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經
AI淨零
新聞專題
AI淨零1/197
首頁 / 產經

深耕永續淨零 中油連6年獲亞洲企業社會責任獎

2025/6/28 11:05（6/28 11:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中油連續6年獲得亞洲企業社會責任獎，更是連續第3年獲頒企業永續報告獎，由中油發言人林珂如（右）代表受獎。（中油提供）中央社記者劉千綾傳真 114年6月28日
中油連續6年獲得亞洲企業社會責任獎，更是連續第3年獲頒企業永續報告獎，由中油發言人林珂如（右）代表受獎。（中油提供）中央社記者劉千綾傳真 114年6月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北28日電）2025「亞洲企業社會責任獎」近日舉辦頒獎典禮，中油連續6年獲得亞洲企業社會責任獎，更是連續第3年獲頒企業永續報告獎。中油表示，將持續深耕永續，邁向淨零轉型的目標。

2025「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）頒獎典禮暨國際企業社會責任與永續高峰會27日在泰國曼谷舉行，台灣中油公司連續第3年獲頒「企業永續報告獎」，由發言人林珂如代表受獎。

台灣中油今天發布新聞稿表示，對推動永續發展不遺餘力，2003年即設立永續經營推動委員會，致力於推動ESG策略並全面與營運整合；2007年起，每年自願編製永續報告書，2023年度報告書內容積極回應社會大眾對氣候與環境議題的關注，特別強調對環境保護的承諾，在營運場域及周邊環境持續推動環境維護、海陸域生態監測與生物多樣性營造計畫。

中油表示，永續作為皆呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs），其中包括發展藻礁保育與觀塘小燕鷗棲地營造等計畫，對應海洋生態與陸域生態的目標；在可負擔潔淨能源方面，截至2024年建置超過270座太陽光電系統。

google news透過 Google News追蹤中央社

在職場安全與員工福祉方面，中油表示，導入AI科技強化工安管理、定期實施災害應變演練，並持續推動員工健康促進措施，總合傷害指數連續28年以上低於全產業平均，落實健康與福祉及優質就業及經濟成長。

中油表示，再度榮獲「企業永續報告獎」，不僅肯定中油長期在永續發展上的努力與成果，更激勵全體員工持續實踐企業社會責任。近6年來，中油共累計獲得14項AREA大獎，顯示長期深耕永續經營的表現獲得國際肯定，將持續深耕永續，邁向淨零轉型的目標。（編輯：翟思嘉）1140628

AI淨零
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台廠矽光子供應鏈 經部助穩懋上詮聯發科布局
40
更多編輯台推薦新聞：