大鵬灣帆船賽首次計算碳足跡 定下基準逐年減量

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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）響應綠色賽事倡議，鵬管處首次於「2025大鵬灣盃全國帆船錦標賽」中，進行碳足跡計算；計每名參賽者排放量約7.6公斤二氧化碳。鵬管處將以此為基準逐年推動減量。

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，「大鵬灣盃全國帆船錦標賽」迄今已有10多年歷史，是國內具代表性的水上競賽活動，如今也成為全台水上賽事邁向綠色轉型示範場域。

鵬管處指出，今年帆船錦標賽於4月12至13日舉行、為期2天，首度依ISO 14067國際標準進行碳足跡評估，成為全台首場完成碳足跡計算的水上競賽活動。碳足跡排放量計算結果約為1926公斤二氧化碳，平均每名參賽者排放量約為7.6公斤二氧化碳。

鵬管處說明，評估內容涵蓋補給、場佈、醫療、裁判與獎典製作等過程所使用到原物料，如瓶裝水、選手餐盒、工作人員工作服、醫療用品、獎盃等；現場用電、賽事中工作船艇用油與頒獎舞台使用電力等能源消耗；以及廢棄物處理等環節。

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鵬管處提及，今年賽事舉辦期間，推動通訊電子化、使用環保材質帆布、鼓勵選手自備水杯等減量措施，並採用海洋廢棄物回收再製獎盃，為未來碳排放減量行動奠定良好基礎。

透過完整碳足跡計算，大鵬灣不僅為選手打造專業水上舞台，也以實際行動展現永續承諾，為水域運動邁向永續淨零開啟新篇章。未來將以此次賽事為基準，逐年推動碳排放減量，朝向「2050年淨零碳排」目標邁進。（編輯：陳清芳）1140630