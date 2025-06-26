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輝達股價創新高 黃仁勳：機器人是潛在成長最大市場

2025/6/26 13:40（6/26 14:00 更新）
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輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社聖克拉拉25日綜合外電報導）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，機器人技術將是人工智慧（AI）之外，輝達潛在成長的最大市場，而自駕車會是第一個重大商業應用。

美國財經媒體CNBC報導，黃仁勳今天在輝達年度股東大會上回應與會者提問時表示：「我們公司有許多成長機會，其中AI與機器人是最大的兩個領域，有著數兆美元的契機。」

輝達1年多前調整業務單位的報告方式，把汽車和機器人部門合併為同一業務類別。今年5月，輝達表示這一個業務類別季營收達5.67億美元，雖僅占公司總營收約1%，但年成長率達72%。

過去3年來輝達銷售額大幅飆升，主因市場對輝達資料中心圖形處理器（GPU）的需求依舊強勁。這些GPU用於建構和運行諸如OpenAI的ChatGPT等先進AI應用。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，輝達總營收已從2023會計年度的約270億美元飆升至去年的1305億美元，分析師預估今年營收將直逼2000億美元。

輝達今天股價攀升至歷史新高，使公司市值達約3.75兆美元，超越微軟（Microsoft）成為全球市值最高的公司。

黃仁勳表示，儘管目前機器人技術業務在輝達規模仍相對較小，但相關應用將需要輝達資料中心的AI晶片來訓練軟體，同時也需要安裝於自駕車和機器人中的其他晶片。

此外，黃仁勳介紹了輝達的Drive晶片平台以及賓士（Mercedes-Benz）正在使用的自駕車軟體。他並透露公司最近為推出名為Cosmos的類人機器人AI模型。

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他說：「我們目前努力的方向，是有朝一日會有數十億台機器人、數億輛自駕車和數十萬座機器人工廠都將由輝達技術驅動。」

黃仁勳表示，輝達品牌正不斷進化，更適合被稱為「AI基礎設施」或「運算平台」供應商。他說：「我們早就不把自己看成是一家晶片公司。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140626

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