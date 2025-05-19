黃仁勳：通用機器人將開啟下一個兆級美元產業

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（中央社記者吳家豪台北19日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天演講指出，代理人工智慧（AI）的本質是理解、思考和行動，透過數位方式培養機器人能力，下一波浪潮是實體AI，未來通用機器人將開啟下一個兆級美元產業。

黃仁勳今天發表台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，他提到代理AI其實就是數位機器人，可以感知人類想做的事情，而打造實體機器人的第一步，是要讓他們學習如何成為一個機器人，因此輝達與Google旗下AI公司DeepMind合作研究，建造最先進的物理引擎。

他說，輝達現在做很多事情協助機器人產業，相關技術也可以應用在自駕車，除了創造AI模型的系統之外，透過GB200、GB300晶片可以訓練AI模型，接著把模型導入自駕車，未來在所有市場都會有這樣的全方位解決方案。

黃仁勳指出，當機器人導入工廠後，工廠也變成一種機器人，例如台灣製造商台達電的產線已經用機器人技術軟體定義的平台進行操作。此外也需要設備的數位孿生，包括緯穎、和碩、鴻海、技嘉、廣達、緯創，以及台積電下一代工廠，都導入數位孿生技術，為製造過程的每一個步驟開發數位孿生。

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代工廠英業達今天宣布，與輝達、機器視覺技術供應商所羅門合作，打造針對自動化時代開發的協作型機械手臂系統，整合英業達的MES製造執行系統，將生產數據即時上傳，更方便管理和監控，已導入伺服器生產。

英業達指出，這項自動化方案結合所羅門AI光學檢測軟體，具備快速學習能力，能夠用少量樣本訓練模型，相較以前傳統光學的開發時間縮短至少50%。（編輯：林興盟）1140519