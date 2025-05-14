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市場對AI晶片需求高 黃仁勳身價增至近3.6兆元

2025/5/14 13:36（5/14 14:01 更新）
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輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約13日綜合外電報導）由於市場對輝達人工智慧（AI）晶片需求激增，帶動公司股價大漲，輝達執行長黃仁勳個人淨資產今天躍升至1200億美元（約新台幣3.6兆元）之譜，高於去年的800億美元。

路透社報導，輝達（Nvidia）稍早同意出售數十萬枚AI晶片給沙烏地阿拉伯，首批1萬8000枚最新Blackwell晶片將交付沙烏地主權財富基金甫成立的AI新創公司Humain，輝達的市值隨即漲至3兆美元，顯示市場對頂級處理器的需求仍高。

上述協議是美國總統川普中東行的一環。川普先訪問沙烏地阿拉伯，預定本月15日前往阿拉伯聯合大公國。

輝達股價今天收盤上漲5.6%，至129.93美元。

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在將輝達打造成全球最有價值公司之一的過程中，黃仁勳扮演關鍵角色，他將輝達定位為AI半導體產業的主導力量。

根據「富比世」（Forbes）即時億萬富豪排行榜，黃仁勳的淨資產增加，使他成為世界最富有的人之一，但尚未進入前10名。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140514

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