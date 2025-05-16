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黃仁勳、魏哲家共進晚餐 台積電高層大陣仗參與

2025/5/16 20:19（5/16 20:53 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日晚間設宴台北市私廚鄒記食舖，與台積電董事長魏哲家及高階主管共進晚餐。中央社記者吳家豪攝 114年5月16日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日晚間設宴台北市私廚鄒記食舖，與台積電董事長魏哲家及高階主管共進晚餐。中央社記者吳家豪攝 114年5月16日
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（中央社記者吳家豪台北16日電）AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚與晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家共進晚餐，設宴台北市私廚「鄒記食舖」，台積電高層至少7人一起用餐，擺出大陣仗展現滿滿誠意。

除了輝達團隊之外，今天出席晚宴的台積電高層包括董事長暨總裁魏哲家、人力資源資深副總經理何麗梅、法務長方淑華、財務長黃仁昭、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強，以及兩位執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑；黃仁勳女兒黃敏珊也共襄盛舉。

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黃仁勳在晚餐前受訪表示，輝達正在打造人工智慧（AI）超級電腦，聚焦全新的Blackwell系統，Blackwell今年正逐步放量到很高的水準，成功關鍵是與供應鏈合作，要確認每個人是否已經準備好迎接即將到來的很棒一年。

黃仁勳也透露，明天晚上將與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，「我非常期待見到他」。（編輯：張均懋）1140516

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