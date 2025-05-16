黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心

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（中央社記者吳家豪台北16日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午飛抵台灣，談到關稅戰議題表示，當全球經濟重整完成後，台灣仍會是科技生態系的核心，因為這裡有許多聰明、具有創新精神的公司，他完全看好台灣會持續蓬勃發展。

黃仁勳的台灣之旅行程從數週前開始傳得沸沸揚揚，不過始終「只聞樓梯響」，原本傳出12日抵台，卻讓媒體撲空，直到今天下午1時29分他的私人專機才降落台北松山機場。

黃仁勳下午1時40分步出商務中心大門，穿著黑短袖和黑長褲，面對現場超過20家媒體頂著大太陽守候，雖然旅途勞累，仍打起精神接受採訪15分鐘。

談到外界最關心的台灣新總部地點，黃仁勳不願鬆口，還賣關子表示，「或許等19日進行台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講再談一些（say a few words），台灣這座島上任何地點都是潛在選項，不想現在先公布，以免破壞驚喜」，黃仁勳還說，這趟台灣之旅有許多事情要宣布。

被問到剛結束的中東之旅有何收穫，黃仁勳說，美國總統川普（Donald Trump）親自前往當地宣布中東將採購輝達人工智慧（AI）晶片，對川普而言是一項巨大的成功，AI是這個時代最重要的科技，全世界都需要AI基礎設施。

他接著說，川普非常了解AI的重要性，也體認到能源對於支持AI產業成長的重要性。美國過去一段時間減少了對製造業的重視，川普政策已扭轉這一點。

至於對台灣能源政策的建議，黃仁勳表示，必須滿足能源需求，才能推動產業成長，能源有許多不同類型，重點在於降低碳排放，而且已有許多新科技可以幫忙降低碳排。

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黃仁勳提到，輝達打算把GTC年度技術大會的內容和生態系風格，整合到台灣的COMPUTEX，加深與科技社群的連結，這場展覽具有歷史意義，「我參加COMPUTEX的時候，你們（現場記者）很多人都還沒出生。」

他也透露，今晚和明晚將分別與台積電董事長魏哲家、台積電創辦人張忠謀共進晚餐，但對於用餐地點三緘其口，笑稱怕媒體跟來。（編輯：林淑媛）1140516