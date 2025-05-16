加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧
首頁 / 產經

黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心

2025/5/16 16:51（5/16 16:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）16日搭乘私人專機抵達台灣，將參加2025台北國際電腦展（COMPUTEX）相關活動。圖為黃仁勳回應媒體提問。中央社記者吳家昇攝 114年5月16日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）16日搭乘私人專機抵達台灣，將參加2025台北國際電腦展（COMPUTEX）相關活動。圖為黃仁勳回應媒體提問。中央社記者吳家昇攝 114年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北16日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午飛抵台灣，談到關稅戰議題表示，當全球經濟重整完成後，台灣仍會是科技生態系的核心，因為這裡有許多聰明、具有創新精神的公司，他完全看好台灣會持續蓬勃發展。

黃仁勳的台灣之旅行程從數週前開始傳得沸沸揚揚，不過始終「只聞樓梯響」，原本傳出12日抵台，卻讓媒體撲空，直到今天下午1時29分他的私人專機才降落台北松山機場。

黃仁勳下午1時40分步出商務中心大門，穿著黑短袖和黑長褲，面對現場超過20家媒體頂著大太陽守候，雖然旅途勞累，仍打起精神接受採訪15分鐘。

談到外界最關心的台灣新總部地點，黃仁勳不願鬆口，還賣關子表示，「或許等19日進行台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講再談一些（say a few words），台灣這座島上任何地點都是潛在選項，不想現在先公布，以免破壞驚喜」，黃仁勳還說，這趟台灣之旅有許多事情要宣布。

被問到剛結束的中東之旅有何收穫，黃仁勳說，美國總統川普（Donald Trump）親自前往當地宣布中東將採購輝達人工智慧（AI）晶片，對川普而言是一項巨大的成功，AI是這個時代最重要的科技，全世界都需要AI基礎設施。

他接著說，川普非常了解AI的重要性，也體認到能源對於支持AI產業成長的重要性。美國過去一段時間減少了對製造業的重視，川普政策已扭轉這一點。

至於對台灣能源政策的建議，黃仁勳表示，必須滿足能源需求，才能推動產業成長，能源有許多不同類型，重點在於降低碳排放，而且已有許多新科技可以幫忙降低碳排。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃仁勳提到，輝達打算把GTC年度技術大會的內容和生態系風格，整合到台灣的COMPUTEX，加深與科技社群的連結，這場展覽具有歷史意義，「我參加COMPUTEX的時候，你們（現場記者）很多人都還沒出生。」

他也透露，今晚和明晚將分別與台積電董事長魏哲家、台積電創辦人張忠謀共進晚餐，但對於用餐地點三緘其口，笑稱怕媒體跟來。（編輯：林淑媛）1140516

延伸閱讀
黃仁勳抵台今晚與魏哲家晚餐 總部地點可能19日宣布金融時報：輝達擬在上海設研發中心蘇姿丰：AI賽局北京有很多方式可追上 台灣在美中競爭扮重要角色
黃仁勳
川普訪阿聯達成2000億美元交易 協議加強AI合作黃仁勳世壯運聖火手 蔣萬安盼輝達感受台北可靠
川普
美中關稅暫休兵 中國智庫：建立溝通機制意義大日本第1季GDP年率下滑0.7% 4個季度來首度負成長
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
30
更多編輯台推薦新聞：