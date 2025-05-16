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黃仁勳抵台今晚與魏哲家晚餐 輝達總部地點可能19日宣布
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黃仁勳抵台今晚與魏哲家晚餐 輝達總部地點可能19日宣布

2025/5/16 14:50（5/16 15:31 更新）
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2025台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，預料重心將再度放在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和最新人工智慧（AI）發展之上。圖為黃仁勳16日下午抵達台北松山機場。中央社記者吳家昇攝　114年5月16日
2025台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，預料重心將再度放在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和最新人工智慧（AI）發展之上。圖為黃仁勳16日下午抵達台北松山機場。中央社記者吳家昇攝　114年5月16日
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（中央社記者吳家豪台北16日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘私人專機抵達台灣，被問到台灣總部地點，他賣關子表示或許等19日進行台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講再宣布，今晚他將與台積電董事長魏哲家共進晚餐。在媒體簇擁採訪結束後，黃仁勳用台語直呼好熱要去「剪頭毛」，隨即坐上專車直奔慶城街髮廊。

黃仁勳私人專機約台灣時間凌晨4時19分從阿布達比起飛，下午1時25分抵達松山機場，飛行時間約9小時。他走出機場時穿著黑短袖和黑長褲，臉上略顯疲態，但面對現場超過20家守候的媒體仍熱情打招呼，打起精神受訪約15分鐘。

黃仁勳表示，輝達成長快速，擁有天份的工程師人數持續增加，台灣辦公室已變得太小，需要找到全新、更大的辦公室來容納不斷擴增的團隊。

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黃仁勳說，新辦公室的地點還沒正式宣布，或許會等到19日主題演講再談一些（say a few words），台灣這座島上任何地點都是潛在選項，他不想現在先公布，以免破壞驚喜。

此外，黃仁勳也透露，今晚將與台積電董事長魏哲家共進晚餐，但對於用餐地點三緘其口。（編輯：林淑媛）1140516

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2025台北國際電腦展（COMPUTEX）將於下週登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）16日下午搭機抵台北松山機場，對粉絲簽名要求來者不拒。中央社記者吳家昇攝 114年5月16日
2025台北國際電腦展（COMPUTEX）將於下週登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）16日下午搭機抵台北松山機場，對粉絲簽名要求來者不拒。中央社記者吳家昇攝 114年5月16日
2025台北國際電腦展（COMPUTEX）將於下週登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）16日下午搭機抵台北松山機場，在隨扈陪同下親切替粉絲簽名。中央社記者吳家昇攝 114年5月16日
2025台北國際電腦展（COMPUTEX）將於下週登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）16日下午搭機抵台北松山機場，在隨扈陪同下親切替粉絲簽名。中央社記者吳家昇攝 114年5月16日
2025台北國際電腦展（COMPUTEX）將於下週登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前）16日下午搭機抵台北松山機場，有粉絲拿棒球給他簽名。中央社記者吳家昇攝 114年5月16日
2025台北國際電腦展（COMPUTEX）將於下週登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前）16日下午搭機抵台北松山機場，有粉絲拿棒球給他簽名。中央社記者吳家昇攝 114年5月16日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午搭乘私人專機抵達台灣，身穿黑短袖和黑長褲，臉上略顯疲態，他用台語直呼好熱，要去剪頭髮。中央社記者吳家豪攝 114年5月16日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午搭乘私人專機抵達台灣，身穿黑短袖和黑長褲，臉上略顯疲態，他用台語直呼好熱，要去剪頭髮。中央社記者吳家豪攝 114年5月16日
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