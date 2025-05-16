世壯運17日登場 黃仁勳任聖火代表出席開幕典禮

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）2025雙北世壯運17日登場，執委會今天公布第5名、壓軸聖火代表將由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔任，將與其他4名來自不同領域、代表不同世代聖火代表共同出席開幕典禮。

世壯運執行委員會透過新聞稿表示，黃仁勳是全球半導體與人工智慧領域的重要領袖人物，在全球科技產業中具有深遠影響力，他的參與不僅象徵科技在運動發展中所扮演的新角色，更彰顯世壯運跨領域、多元融合的精神。

執委會指出，黃仁勳在科技領域之外也積極投入運動生活，他喜歡打桌球，也建議大家選一項真正喜歡的運動去做，因為最好的運動「就是你願意一直做下去的運動」。

新聞稿中，黃仁勳認為，無論是選手、加油團或觀賽者都展現出珍貴精神，他鼓勵大家持續挑戰自己，證明追求卓越不會受年齡所限，並向所有世壯運的參加者說「你們是最棒的」。

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執委會表示，聖火象徵世壯運精神的傳承與延續，5名代表運動、年輕、共融、文化及科技的代表，分別為台灣棒球傳奇彭政閔、奧運拳擊金牌得主林郁婷、金氏世界紀錄最年長羽球員林友茂、影后張艾嘉及黃仁勳。

世壯運開幕典禮當天，5名來自不同領域、代表不同世代的聖火代表將共同站上聖火舞台，迎接這場首次在亞洲舉辦的世界壯年運動會。（編輯：戴光育）1140516