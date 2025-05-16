黃仁勳世壯運聖火手 蔣萬安盼輝達感受台北可靠

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）輝達執行長黃仁勳將以聖火代表身分出席17日世壯運開幕式。此訊息是否代表輝達海外總部有望落腳北市，台北市長蔣萬安未正面回答，他說盼輝達能感受到台北是可靠夥伴。

2025雙北世界壯年運動會執行委員會今天指出，17日在台北大巨蛋舉辦的開幕典禮，將由黃仁勳擔任壓軸聖火代表。

蔣萬安上午出席2025台北國際城市論壇前被媒體堵訪問及此事時表示，他為此感到非常榮幸也很高興，因為黃仁勳身為全球半導體及人工智慧領域的重要領袖人物，在全球科技產業具有指標性，擔任聖火的科技代表是當之無愧。

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媒體追問，這是否代表輝達海外總部落腳台北市的可能性提升。對此，蔣萬安笑說，魚還在外面游，先不要急著收網，但他希望在此次邀請黃仁勳擔任聖火手的過程當中，輝達能感受到台北市是非常可靠且可信任的夥伴。

黃仁勳傳出本週抵台將參加2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）相關活動，有望宣布輝達海外總部台灣選址結果。（編輯：戴光育）1140516