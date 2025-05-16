加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／520前夕 卓榮泰報告一年施政成果
首頁 / 生活
世壯運
新聞專題
世壯運1/107
首頁 / 生活

黃仁勳世壯運聖火手 蔣萬安盼輝達感受台北可靠

2025/5/16 10:04（5/16 10:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輝達執行長黃仁勳將以聖火代表身分出席17日2025雙北世界壯年運動會開幕式。台北市長蔣萬安（左）16日受訪表示，因黃仁勳身為全球半導體及人工智慧領域的重要領袖人物，在全球科技產業具有指標性，擔任聖火的科技代表是當之無愧。中央社記者陳昱婷攝 114年5月16日
輝達執行長黃仁勳將以聖火代表身分出席17日2025雙北世界壯年運動會開幕式。台北市長蔣萬安（左）16日受訪表示，因黃仁勳身為全球半導體及人工智慧領域的重要領袖人物，在全球科技產業具有指標性，擔任聖火的科技代表是當之無愧。中央社記者陳昱婷攝 114年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北16日電）輝達執行長黃仁勳將以聖火代表身分出席17日世壯運開幕式。此訊息是否代表輝達海外總部有望落腳北市，台北市長蔣萬安未正面回答，他說盼輝達能感受到台北是可靠夥伴。

2025雙北世界壯年運動會執行委員會今天指出，17日在台北大巨蛋舉辦的開幕典禮，將由黃仁勳擔任壓軸聖火代表。

蔣萬安上午出席2025台北國際城市論壇前被媒體堵訪問及此事時表示，他為此感到非常榮幸也很高興，因為黃仁勳身為全球半導體及人工智慧領域的重要領袖人物，在全球科技產業具有指標性，擔任聖火的科技代表是當之無愧。

google news透過 Google News追蹤中央社

媒體追問，這是否代表輝達海外總部落腳台北市的可能性提升。對此，蔣萬安笑說，魚還在外面游，先不要急著收網，但他希望在此次邀請黃仁勳擔任聖火手的過程當中，輝達能感受到台北市是非常可靠且可信任的夥伴。

黃仁勳傳出本週抵台將參加2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）相關活動，有望宣布輝達海外總部台灣選址結果。（編輯：戴光育）1140516

延伸閱讀
世壯運17日登場 黃仁勳任聖火代表出席開幕典禮
黃仁勳
川普訪阿聯達成2000億美元交易 協議加強AI合作台北電腦展凸顯AI進展 黃仁勳預料再成關注焦點
蔣萬安
世壯運賽場禁帶國旗 蔣萬安：印有「台灣」標語旗幟不受限世壯運禮包水壺未標產地 蔣萬安：如有不實依法追究
世壯運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
世壯運17日登場 黃仁勳任聖火代表出席開幕典禮
21
更多編輯台推薦新聞：