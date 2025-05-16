世壯運17日開幕典禮 2500名警力維安

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市警察局表示，雙北世壯運17日登場，下午5時30分登場遊行有近1.4萬名選手參與，規劃偵爆犬及維安特勤等共2500名警力維安，呼籲進場民眾至世壯運官網了解相關注意事項。

台北市政府警察局今天在北市府廣場前召開「2025雙北世界壯年運動會」開幕前維安宣示記者會，賽會維安處處長警政監涂國卿接受聯訪表示，世壯運17日舉辦開幕典禮，為確保活動順利進行，規劃相關警力等維安作為。

涂國卿說，雙北世壯運的維安工作由台北市警察局聯合中央及地方等單位，規劃偵爆犬、維安特勤等共2500名警力針對遊行路線梭巡，並搭配制高點及無人機監控，守護世壯運開幕典禮的安全。

他表示，世壯運「夢想壯年遊」遊行將於17日下午5時30分登場，預估近1萬4000名選手參與，將規劃在遊行沿線架設安全護欄，且重要路口將設置防車衝裝置，國父紀念館據點也架設30具電檢門，過濾危害物品。

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台北市警察局透過新聞資料指出，為確保世壯運賽事開幕安全，現場值勤員警將依世壯運官網公告禁制物品進行安檢，且現場會擺放禁制物品看板，如壓力噴罐、氣瓶加油喇叭、酒精飲料等都不可帶入場館內。

此外，警方也提醒參與開幕典禮的民眾，除壓力噴罐等禁止帶入，超過50乘50乘50公分的提包，及長2公尺寬1公尺的旗幟，也不能帶入場內，可儘量穿著輕便服裝到場，讓安檢速度加快，相關管制物品規定可至世壯運官網查詢。（編輯：方沛清）1140516

2025雙北世界壯年運動會17日將登場，為確保開幕活動順利進行，台北市警察局16日表示，已規劃偵爆犬及維安特勤等共2500名警力維安。中央社記者劉建邦攝 114年5月16日