蕭副總統17日出席世壯運開幕 府：無其他考量
2025/5/16 18:07（5/16 18:33 更新）
（中央社記者溫貴香台北16日電）2025雙北世壯運17日開幕，總統府發言人郭雅慧今天表示，府方收到教育部來函請示正副元首出席意願，總統賴清德因顧及當日另有公務而改為賀電祝福；至於副總統蕭美琴出席，則是依循蒞臨案作業流程進行處理，並無其他考量。
2025雙北世壯運17日登場，執委會今天公布第5名、壓軸聖火代表將由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔任。媒體報導，總統府原不想派人出席，但在台北市府公布黃仁勳將參加後，總統府才改派副總統蕭美琴代表出席。
總統府發言人郭雅慧下午表示，府方收到教育部來函請示正副元首出席意願，總統因顧及當日另有公務而改為賀電祝福；至於副總統出席，則是依循蒞臨案作業流程進行處理，並無其他考量。期盼賽事順利進行，選手有精采表現。
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總統府昨天表示，為歡迎各國選手來台比賽，賴總統第一時間即指示有關單位全力協助公建計劃場館新建與整修，挹注中央資源、協調民間組織，以支持主辦城市。
總統府說，台灣有良好的場館設施、熱愛運動的人民、多元豐富的文化與觀光資源，盼在此基礎上，借鏡台灣過去成功舉辦賽會的經驗，支持主辦城市舉辦活動，讓賽事順利進行。（編輯：謝佳珍）1140516
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