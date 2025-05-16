迎接世壯運選手 新北18日辦城市派對與歡迎晚會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市政府迎接2025雙北世界壯年運動會，18日將在新北市民廣場等地舉辦城市派對及選手歡迎晚會。市府今天說，包括優人神鼓、九天民俗技藝團等展演，展現台灣傳統藝術魅力。

新北市觀光旅遊局今天發布新聞表示，為確保選手及陪伴者的住宿安全及品質，觀遊局已經聯合工務、消防、衛生、法制局消保官，聯合稽查旅宿業者的公共意外責任險、建築安全、消防設備、營業衛生及消費者權益等，要求賽事期間維持應有的服務與設施安全。

觀光旅遊局表示，今年世壯運是亞洲地區首度舉辦，於世壯運賽事期間將持續聯合稽查，督導業者品質。衛生局也針對旅宿業者附屬餐飲，稽查食品安全衛生。入住新北市合法旅宿，訂房前則可在世壯運官網參考訂房資訊。

新北市文化局發布新聞表示，歡迎世界各地的運動好手與市民，18日下午2時至晚間9時，在新北市府市民廣場及環狀線板橋站南廣場登場的「新北城市派對」，市民皆可參加，不需報名。

城市派對設有30個文化體驗攤位，與10輛人氣美食胖卡。包含丟沙包、套圈圈、棒球九宮格、麵茶、客家擂茶DIY、手作天燈、藍染等特色體驗。

透過 Google News 追蹤中央社

環狀線南廣場舞台區將從18日下午3時起，展開系列世界風情與本土交融的精采演出，深耕泰雅文化逾30年的「馬拉赫文化藝術團」帶來原民歌舞；「紅瓦民族舞蹈團」與「齊舞飛揚舞蹈團」、新住民團體「泰友印越舞蹈社」都將展現文化共融風貌。

文化局說，18日晚間7時，專屬世壯運參加者的「選手歡迎晚會」，為事先報名之限定活動。以「鼓藝、獅王、神將」為主題，邀請優人神鼓、九天民俗技藝團等，展現傳統藝術的魅力與文化底蘊。（編輯：林恕暉）1140516

2025世壯運即將開幕，新北市文化局16日表示，為歡迎各地選手，18日將舉辦新北城市派對，讓選手與市民朋友一同感受新北的熱情與創意。圖為活動會場16日場布現狀。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年5月16日