世壯運遊行開幕將登場 北市府、大巨蛋附近交管

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（中央社記者劉建邦台北17日電）雙北世壯運遊行暨開幕典禮今天登場，活動在市府大樓及大巨蛋附近舉辦，警方安排2500名警力維安，並規劃2階段交通管制，第1階段從上午10時起管制，遊行自下午5時30分開始。

2025雙北世界壯年運動會遊行暨開幕典禮今天舉行，遊行從下午5時30分開始至晚上6時30分結束，開幕典禮從晚上7時至晚上9時12分結束，分別於台北市政府周邊道路及台北大巨蛋舉辦。

台北市警察局表示，為確保世壯運開幕活動暨遊行活動順利進行，規劃2500名警力維安及針對附近路段設置2階段交通管制。

警方說，第1階段管制時間為上午10時至下午3時，包含封閉松高路（基隆路-逸仙路；基隆路南向右轉車道）、松壽路（市府路-松智路）、松智路（松高路-松壽路）、市府路（松高路-松壽路）、基隆路（逸仙路50巷-松高路，南向右轉車道）。

第2階段從下午3時至晚上7時起將擴大管制範圍，封閉松高路（基隆路-逸仙路；基隆路南向右轉車道）、松壽路（一號道路-松壽路20巷；松高路20巷-松仁路，西向）、松智路（松高路-松廉路）、市府路（松高路-信義路）、基隆路（逸仙路50巷-松高路，南向右轉車道）、仁愛路（光復南路-一號道路，東向；一號道路-市府路）、逸仙路（忠孝東路4段-仁愛路4段）。

警方指出，為配合活動場地附近居民進出需求，逸仙路（忠孝東路4段-松高路）往北2個車道從下午3時至下午5時開放通行，下午5時至晚上7時全面管制；逸仙路42巷及逸仙路50巷於下午3時至晚上7時開放雙向通行。

警方表示，為因應遊行及典禮撤場，市府路（東側2車道及西側1車道）、松智路（西側1車道）、松壽路（南側1車道）仍管制，其餘路段預計晚上7時開放通行、晚上8時全路段解除管制，但需視現場交通狀況調整管制時間。

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警方指出，逸仙路（忠孝東路至仁愛路4段）若出現人流滿溢至車道且有不易控管情形，將於忠孝東路4段口、仁愛路4段口，採取彈性管制車輛進入措施。

警方表示，17日凌晨0時至晚上7時，松智路（松高路-松壽路）東、西側，逸仙路（忠孝東路4段-仁愛路4段）東、西側，松高路（基隆路-逸仙路）南、北側，市府路（松高路-松壽路）東、西側，實施停車格位取消及禁止路邊停車範圍。（編輯：方沛清）1140517