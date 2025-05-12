新北迎世壯運 板橋19日起連11場歡樂應援秀

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（中央社記者王鴻國新北12日電）2025雙北世壯運17日開賽，新北市體育局表示，為迎接來自世界各地的選手，將於19日起在板橋體育場廣場推出11場「新北Strong歡樂應援Show」，為選手喝采、為城市加油。

體育局今天發布新聞稿指出，雙北世壯運賽事將在5月17日至5月30日展開，為營造熱情應援氛圍，將自19日起至29日，每天晚上7時在板橋體育場廣場划船「壯寶」前熱鬧登場，陪大家一起High到最高點。

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歡樂應援Show現場，體育局表示，將有各種街頭藝人精彩演出、YOYO家族及天竺鼠車車等提供最受孩子喜愛的互動節目，還有輔仁大學競技啦啦隊氣勢磅礡的表演為賽會增添活力。

體育局指出，歡樂應援Show會有超吸睛的巨型吉祥物「壯寶」現身，可拍照打卡留念，還有限定版世壯運商品快閃店，讓民眾可以把這場盛會的專屬回憶一併帶回家。（編輯：戴光育）1140512