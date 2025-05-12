議員指世壯運App狀況多 北市體育局：儘速處理

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）雙北世壯運17日開幕，台北市議員顏若芳今天指出，世壯運App狀況多，竟有選手陳情下載後無法使用。台北市體育局長游竹萍表示，部分是因資安規定所致，將請資訊局儘速處理。

台北市議會下午進行教育部門質詢及答覆。民進黨籍市議員顏若芳質詢表示，2025年雙北世界壯年運動會17日開幕，但本屆的外國選手比率創下千禧年後最低，且經濟效益評估有多重版本、雜亂無章，就商業處的數據來看，恐為千禧年後經濟效益第2低的世壯運。

顏若芳指出，世壯運從雙北取得主辦權、籌辦迄今已鬧出許多爭議，包括5月1日上架的世壯運App，雖主打多語支援、觀光美食交通一手包辦，但卻有選手陳情稱下載App後完全無法使用。

她說，世壯運App除了無法點選「忘記密碼」外，在未登入狀態下使用，主頁面、競賽資訊、競賽時程、技術手冊全都一片空白，而觀光、交通、美食資訊全都直接介接到官方網站。

顏若芳提到，雖然相關網路頁面顯示世壯運App需為iOS 16以上使用，但自己手機為iOS 16.3仍無法用。

除此之外，世壯運App各國下載數截至5月10日止，107個參賽國家中，竟有52國完全沒有人下載；有下載紀錄的55個參賽國中，有39國下載數佔參賽選手數比率未達3成，且比率最高前3名分別為阿拉伯聯合大公國、蓋亞那和土耳其。整體成效慘不忍睹。

顏若芳表示，根據雙北世壯運主計畫，本屆世壯運早應在2023年6月完成App需求調查、2024年6月完成App建置，但建置完成時間整整拖了1年，如今花了新台幣300萬元建置的App也都是空白畫面，直批是讓台北市貽笑國際。

同時，本屆世壯運外國選手比率僅剩25%，簡直是「有邀請國外選手的全運會」。

顏若芳還指出，世壯運產值預判也亂七八糟，商業處稱有新台幣7億元效益，執行辦公室則稱逾百億元，但世壯運行銷計畫書卻寫為13.19億元。

另外，台北市政府早在社群軟體X（Twitter）上開設世壯運帳號，上次更新發文卻是2022年9月9日，市長蔣萬安近日還說要儘速更新發文，且世壯運總會4天前還在X平台發文並標籤雙北世壯運帳號，結果點進去都沒內容。

顏若芳認為，世壯運籌辦過程雜亂無章，長達數年的籌辦期，本以為可為台灣帶來大規模國際聲量和經濟效益，結果花費20億元成國際訕笑結果，直指蔣市府責無旁貸，賽後應深自檢討產值問題。

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台北市體育局長游竹萍答詢表示，因資安規定，所以世壯運App使用有限定規格，相關問題會請資訊局儘速處理好。另外，活動產值將在活動後計算，預估8月可出爐。

觀傳局長余祥表示，因為世壯運App主要提供選手使用，所以自己沒有下載。另查X帳號已在2年前就停止更新，後續都無使用此平台宣傳，坦承當時未下架此帳號有缺失，目前都使用電子報和其他各式網路社群廣為宣傳。（編輯：李錫璋）1140512