視察世壯運準備情形 侯友宜：安全是最重要考量

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市長侯友宜今天視察板橋第一體育場，確認世壯運新北營運中心及田徑、射箭準備情形。他表示，再過4天就開賽，安全是最重要的考量，希望用最高的標準服務選手。

侯友宜今天下午視察板橋體育場並聽取簡報，體育局表示，雙北世界壯年運動會將於17日到30日，進行為期14天賽程，新北市政府也自4月23日起展開場地總檢查，以確認賽務、維安、道安、食安、住安等各面向的籌備情形，與會各單位表示，已準備好了。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，雙北世壯運從110年籌辦到現在，離開幕只剩下4天，今天特別到新北營運中心以及板橋第一運動場，做場地的最後檢視以及營運中心的所有相關細節的作為。

他表示，新北市的22個場館 （含閉幕典禮場地） 都已經檢測完畢，所有的賽事的比賽的行程以及賽事的服務、交通的管控，再加上食品安全、醫療體系的呵護，都已經都準備好了。安全是最重要的考量，希望用最高的標準，來提供選手最高規格的接待跟服務。

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體育局表示，新北市府於賽會期間推出多項好康，憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池；免費參觀新北市的博物館、美術館及林家花園。

以及3個月免費搭觀光公車遊水金九、免費騎乘深澳鐵道自行車、免費參加10大主題深度文化體驗遊程；市府還與新北市中醫師公會合作，在板橋體育場提供按摩舒緩服務。（編輯：張銘坤）1140513

2025雙北世界壯年運動會即將開賽，新北市長侯友宜（前左4）13日到板橋第一體育場進行場地最後檢視，以及營運中心相關細節的作為。中央社記者王鴻國攝 114年5月13日

2025雙北世界壯年運動會將於17日到30日，進行為期14天賽程，新北市長侯友宜（前左）13日前往板橋第一體育場視察，並聽取簡報。中央社記者王鴻國攝 114年世壯運5月13日