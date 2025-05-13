選手禮包智慧錶挨批出狀況 世壯運：可更換新品

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（中央社記者劉建邦台北13日電）世壯運將開幕，台北市議員指世壯運送給選手大禮包內的智慧穿戴手錶，竟要連結到廠商專屬的App才能使用，且疑為中國電商貼牌；世壯運今天表示，廠商已承諾可更換新品。

2025雙北世界壯年運動會17日舉辦開幕典禮與遊行，賽事集中在18日到29日，30日辦閉幕。

民進黨台北市議員林延鳳今天以質詢資料指出，報名世壯運的選手投訴，收到選手大禮包後竟發現智慧穿戴手錶完全不能使用，如要使用，除手機要更新，還要連結廠商專屬App才能使用，且疑為中國電商淘寶貼牌，認為大禮包變「大雷包」。

她說，市府當時預估報名世壯運有4萬人，編列約新台幣3800多萬元預算因應，最後僅2.5萬人參賽，而大禮包內的手錶經費就要約5728萬餘元，認為參賽人數變少，花費卻更多且品質堪憂應檢討。

世壯運執委會表示，部分選手反映手錶有瑕疵，廠商承諾會更換新品，已派員進駐主認證中心協助，選手可於主認證中心辦理更換；至於外縣市的選手，廠商將提供更換服務並負擔運費；外籍選手需更換，可於離台前至主認證中心辦理。

世壯運執委會指出，大禮包內手錶功能操作與使用方式，應詳閱產品說明書，避免因操作不當造成誤判或誤用，有使用疑問，可主認證中心現場派駐廠商諮詢。

另外，林延鳳說，世壯運自開辦與籌辦期間狀況不斷，導致約聘人員持續加班，發生無法休假及報加班費等狀況，根本無視約聘人員權益，且只要發現有投訴或陳情，發言人還隨時充當線上客服，認為世壯運分工雜亂。

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世壯運發言人郭音蘭回應，為讓更多民眾掌握世壯運資訊，除官網公告或社群平台會定期更新及由客服回應，發言人所提供訊息目的是要加強訊息傳遞的廣度與即時性。

她說，世壯運賽會工作量繁多，為確保順利推進各項賽務，各處員工都盡責且投入，難免會加班，但都有按申請狀況提供加班費及補休，確保員工權益。（編輯：張銘坤）1140513