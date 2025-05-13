世壯運新北21場館 衛局禁菸告示違者開罰

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（中央社記者王鴻國新北13 日電）新北市衛生局今天表示，雙北世界壯年運動會即將於5月17日至30日盛大登場，目前已張貼禁菸告示，若查獲違法吸菸將開罰，籲各界勿觸法，以打造無菸清新賽事環境。

衛生局新聞稿表示，世壯運共有雙北及周邊縣市共61處競賽場館，新北市共承擔其中21處賽事場館。根據菸害防制法規定，所有室內體育場館與戶外體育場均為法定禁菸場所。

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衛生局表示，為有效落實政策，新北市衛生局於世壯運賽事期間將配合相關單位加強稽查與巡邏，查獲違規吸菸（含電子煙與加熱菸）者，將依法處以新台幣2000元至1萬元罰鍰。

衛生局表示，新北市已於世壯運場館周邊人行道公告為戶外禁菸場所，現場設有明確標示，讓參與民眾清楚可辨、共同遵守。呼籲大家勿觸法受罰，以提供健康、安全的競賽與觀賽環境，打造全民參與、無菸清新的國際賽事氛圍。（編輯：林恕暉）1140513