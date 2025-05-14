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特約商家齊應援 新北：900店推優惠挺世壯運

2025/5/14 16:26（5/14 16:36 更新）
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新北市為擴大世壯運賽事活動效益，除特約店家優惠外，也結合店家舉辦「府中醉夏趴」等活動，讓選手參賽之餘，能夠深入感受在地風貌、體會台灣的人情味。（經發局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年5月14日
新北市為擴大世壯運賽事活動效益，除特約店家優惠外，也結合店家舉辦「府中醉夏趴」等活動，讓選手參賽之餘，能夠深入感受在地風貌、體會台灣的人情味。（經發局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年5月14日
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（中央社記者王鴻國新北14日電）雙北世界壯年運動會17日登場，新北經發局表示，已串聯在地商圈、百貨商場及特色店家，號召超過900家特約商家推出消費折扣等多項優惠，讓來自各地選手都能感受在地風貌。

經發局今天發布新聞稿，經發局長盛筱蓉表示，為了響應賽事活動，經局組成招募小組，實地走訪賽事場館周邊，邀請商家一起加入特約店家行列，擴大賽事帶來的經濟效益。目前有超過900個商家共襄盛舉，提供推出消費折扣、購物滿額贈等多項優惠。

經發局表示，除了特約商家外，還有石碇、坪林、深坑老街等13個商圈，及板橋大遠百、宏匯廣場、Global Mall百貨等商場，都推出特約優惠活動，準備迎接各國選手及觀光客。

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經發局表示，為了擴大賽事活動效益，市府結合新北精釀啤酒、板橋人氣餐酒館及美食攤位，將於5月16日到18日在板橋府中廣場推出的「府中醉夏趴」；另外，鶯歌農會通廊及鶯歌老街也將於5月30日到6月1日在推出「食光市集」。

經發局表示，配合雙北發放「特店現金券」、「商圈現金券」及「商場百貨現金券」共新台幣600元的電子現金券，透過賽事帶動地方經濟發展、促進國際交流，來自各地的選手與隨行人員，將在參與競賽之餘，深入感受在地風貌與文化。（編輯：張銘坤）1140514

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