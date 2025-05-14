江宏傑為世壯運拍攝應援影片 籲全民到場加油
2025/5/14 19:58
（中央社記者楊淑閔台北14日電）2025雙北世壯運17日登場，世壯運執委會今天表示，擔任開幕典禮表演者的桌球選手江宏傑特地為賽事拍攝應援影片，他強調許多運動員將再次站上國際舞台，呼籲全民到場為選手加油。
世壯運執委會陳述，江宏傑在片中分享他身為運動員的深刻體會。他說：「很多人以為運動員的黃金歲月只有在30歲以前，但那些還在練習的人從未停下腳步。」
江宏傑強調，世壯運提供許多運動員再次站上國際舞台的機會，「這一次，讓世界看看，我們還沒結束。」
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世壯運執委會說明，所有比賽都免費進場、無需購票，為確保最佳觀賽體驗，有座位的場館賽事，須事先索票免費入場，5日中午12時起已在官方指定平台線上索票。
須索票賽事及日期為，大巨蛋的棒球決賽，從5月27日到28日；小巨蛋的柔道，從5月19日到24日，以及運動舞蹈，從5月27日到29日。（編輯：張銘坤）1140514
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