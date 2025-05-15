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世壯運志工姓名翻譯錯誤頻傳 蔣萬安道歉：即刻修正補發

2025/5/15 11:38（5/15 11:47 更新）
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圖為世壯運吉祥物壯寶Strong。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北15日電）2025雙北世壯運17日登場，許多志工近期領到識別證後，卻發現英文姓名遭翻譯錯誤。台北市長蔣萬安今天表示，對此感到很抱歉，會即刻修正、補發。

蔣萬安赴台北市議會專案報告並備質詢，多名議員關心17日至30日舉辦的2025雙北世界壯年運動會籌備狀況。

民進黨台北市議員林延鳳批評，市府連姓名翻譯這種最基本的工作都做不好，讓許多志工上網抱怨識別證上的翻譯錯誤，例如「林芷婷」翻成「LIN ZHITIAO」、「王得權」變成「GET-RIGHT KING」等。

蔣萬安答詢表示，他的態度是有錯就馬上修正，已即刻校正並補發。

林延鳳要求蔣萬安對這些姓名被翻譯錯誤的志工道歉。蔣萬安說，對於這樣的錯誤感到很抱歉，市府會即刻修正、馬上補發。

林延鳳進一步指出，選手大禮包中的智慧錶不僅功能不佳，還疑似是中國貼牌貨，她依據手錶後方的審驗標籤字號查詢國家通訊傳播委員會（NCC）檢驗結果，發現實際製造廠商是一家沒有任何資訊的馬來西亞公司，另一家則是設在中國深圳的代工公司，呼籲市府詳查。

蔣萬安表示，已在調查中，會要求廠商提供詳盡資料，若有違反契約規定，將依法追究責任。

民眾黨台北市議員林珍羽說，市府為了為期2週的世壯運，花費新台幣300萬元建置新的App，結果被參賽者抱怨跑不動、難用、頻推播擾民，且賽事結束後App就退場，形同300萬元的民脂民膏直接打水漂。

蔣萬安表示，將在賽後與資訊局討論此App後續處理方式。

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國民黨台北市議員秦慧珠詢問蔣萬安對賽事有無信心。蔣萬安說，有信心，因為所有工作人員都很辛苦，當然有很多環節可以做得更好，但現在已經進入最後衝刺階段，將繼續努力並希望賽事圓滿順利。

秦慧珠接著詢問開幕典禮來賓，蔣萬安表示，總統府已回覆總統賴清德無法親自出席，市府希望邀請各界貴賓一同參與，若有機會也希望邀請輝達執行長黃仁勳出席。（編輯：方沛清）1140515

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