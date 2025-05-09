議員指世壯運將開幕瑕疵仍多 蔣萬安：會留意細節

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北9日電）2025雙北世壯運將登場，多名台北市議員指包含賽程混亂、賽事場館設施差等瑕疵仍多，非如市長蔣萬安提及對世壯運已準備好；蔣萬安今天說，會持續留意相關細節。

台北市議會上午召開「世壯運籌辦與行銷成果」等案的專案報告，蔣萬安率北市府局處首長列席備詢。2025雙北世界壯年運動會17日將舉辦開幕典禮，不同黨籍議員追問世壯運議題。

民進黨台北市議員許淑華質詢先問蔣萬安對世壯運是否已準備好。蔣萬安答詢已準備好，雖有細節還未確定，但有掌握如報到流程等。許淑華追問賽事場館安排是否有掌握，蔣回應有。

許淑華說，蔣萬安上次到民進黨團要求追加天母棒球場預算，並提及是因要舉辦世壯運等，但棒球場地座位席卻仍有鋼筋裸露、壁癌，區域漏水，連頂棚都鏽蝕，詢問是否已修繕完成。

北市體育局長游竹萍表示，世壯運結束後將進行修繕。許淑華聽聞後說，世壯運在天母棒球場賽事有35場，屆時會有國內外選手到場，蔣萬安卻稱已準備好，到底是否有掌握現場狀況。

蔣萬安說，世壯運向來都是使用既有場館，且場館都是依據國際壯年運動總會（IMGA）標準並符合安全，之後會全面檢視相關場館。

台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩質詢，針對世壯運是否真的準備好；蔣萬安說，世壯運是運動嘉年華，希望藉此鼓勵全民運動。

黃瀞瑩說，世壯運將開幕，蔣萬安曾赴台北田徑場等處會勘拍影片提到有進步空間，並稱希望世壯運要安全，因參賽者有年長者對於細節不要馬虎。蔣回應當時是希望要注意到相關細節。

黃瀞瑩表示，以蔣萬安拍攝影片提及標準，認為對世壯運還是有宣傳不利、賽程安排不明、跨局處整合不夠，像如國際選手參與度低，蔣萬安2023年6月施政報告曾提到希望3.6萬名選手可參與，但國外選手報名人數至今仍不多。

蔣萬安答詢，參賽國外選手人數確實未如先前預估，可能一開始宣傳未充足，但經統計今年在台灣舉辦世壯運跟歷年報名選手人數相比，排名是前3名。

此外，黃瀞瑩提到市府規劃把百齡河濱公園當世壯運場地，但現場僅設流動廁所，根本不如蔣萬安提到會注意賽事相關細節。蔣萬安說，因目前場地還是有人在使用，後續封閉後會全面改善。

國民黨台北市議員秦慧珠則質詢中國大陸選手來台參加世壯運，她說，報名有551人但還在審核有166人，市府還未上傳94人資料，希望市府設專案協助。蔣萬安答詢相關資料齊全後就會上傳給移民署。

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民進黨台北市議員林延鳳質詢時出示影片，顯示世壯運官網提供客服電話一整天無人接聽，質疑若連台灣選手都打不通，國外選手更是求助無門。蔣萬安允諾會要求全面改進。

民進黨台北市議員張文潔質詢，世壯運有10多個場館位在台北市，應有設置大量醫護站需求，體育局卻未主動聯繫北市各個醫事團體，甚至有醫事團體表達希望協助但卻未再市府回覆。游竹萍表示正積極處理。（編輯：方沛清）1140509