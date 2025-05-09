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議員憂朱立倫希特勒說衝擊世壯運 侯友宜盼順利

2025/5/9 17:53（5/9 18:21 更新）
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2025雙北世界壯年運動會17日起至30日即將展開，新北市長侯友宜（中）9日下午赴新北市議會進行世壯運籌辦與行銷成果專案報告。中央社記者趙敏雅攝 114年5月9日
2025雙北世界壯年運動會17日起至30日即將展開，新北市長侯友宜（中）9日下午赴新北市議會進行世壯運籌辦與行銷成果專案報告。中央社記者趙敏雅攝 114年5月9日
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（中央社記者趙敏雅新北9日電）世壯運將登場，多名民進黨籍新北市議員指出，國民黨主席朱立倫的希特勒說，恐影響多國選手參賽意願。新北市長侯友宜今天說，要永遠記得歷史事件傷痛與教訓，也盼國內外政治別影響賽事。

2025雙北世界壯年運動會於17日至30日展開，侯友宜下午赴新北市議會進行世壯運籌辦與行銷成果專案報告。侯友宜說，目前共107國、2萬5950人報名，參賽總人次4.8萬。

朱立倫7日說，賴總統對在野黨的所作所為，就是在做希特勒（Adolf Hitler）做的事，德國在台協會於社群網站臉書（Facebook）表示，現在的台灣絕不能與國家社會主義暴政相比，呼籲國民黨避免不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。

歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭在台辦事處等機構，也轉貼德國在台辦事處的臉書貼文。

民進黨新北市議員卓冠廷指出，朱立倫的希特勒說，引發多國撻伐，此發言有可能影響國際選手來台參賽意願。

侯友宜回應，新北市是主辦城市之一，雙手歡迎國際友人參與，台灣人很熱情，希望賽事順利，歷史事件的傷痛與教訓要永遠記得，國內外政治不要影響賽事。

民進黨新北市議員顏蔚慈拿出中華民國國旗詢問是否能帶進場，侯友宜回說：「當然可以，在觀眾席喔，只要符合尺寸、規格都可以。」

侯友宜說，政治意識標語不能帶進場。新北市政府體育局長洪玉玲補充，如大罷免等標語，會柔性勸導。

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民進黨新北市議員戴瑋姍詢問，在場內戴納粹標章是否會驅離，侯友宜回應，大罷免等政治議題標誌、標語都會按照標準作業程序（SOP）進行柔性勸導。

戴瑋姍追問，若中國選手或中國民眾搶奪中華民國國旗，是否有處置，侯友宜說，「都是政治了」，標準一致，按照總會規定，也會依據情節輕重處理。（編輯：張銘坤）1140509

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