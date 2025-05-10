北市推6觀光祈福路線 5/12起與神漫遊兌換旅行包

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）響應2025雙北世壯運，台北市民政局邀集近40處信仰中心，推出6條各具特色的觀光祈福路線及6款紀念旅行包，邀請民眾12日起打卡集章兌換，與神漫遊探索台北。

台北市民政局發布新聞稿表示，2025雙北世界壯年運動會場館遍布全市12行政區，為鼓勵民眾參賽、觀賽之餘探索台北豐富的宗教信仰文化，規劃6條祈福漫遊路線，並在5月12日至6月30日搭配推出「與神漫遊．走，台北」LINE集章活動。

民政局介紹，6條路線依據行政區及宗教特色區分，集結松山慈祐宮、台北清真寺、天主教台北聖家堂、保安宮、台北孔廟、臨濟護國禪寺、士林慈諴宮等38處知名宗教勝地，各個都是信仰中心，並兼具建築及文化價值。

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民政局說明，活動期間透過「與神漫遊．走，台北」LINE官方帳號，走訪各路線至少3處宗教景點並打卡集章，即可至區公所兌換此路線紀念旅行包1份，每條路線紀念品限量800個，兌完為止。

民政局表示，活動官方網站提供中、英、日、韓4種語言說明，邀請國內外旅客參與，除走訪各路線宗教建築，還可結合台北市區一日遊，例如前往信義區感受都市活力，或漫步大稻埕品味老街風情，讓旅程更加豐富。（編輯：戴光育）1140510