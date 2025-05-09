議員指世壯運場地不平 侯友宜：5/12前修繕

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（中央社記者趙敏雅新北9日電）新北市長侯友宜今天赴新北市議會進行世壯運籌辦與行銷成果專案報告，議員指出場地凹凸不平、發給選手的水壺印刷瑕疵等缺失。針對場地部分，侯友宜說，12日前完成修繕。

2025雙北世界壯年運動會將於17日至30日舉行，侯友宜下午在議會專案報告。民進黨新北市議員山田摩衣提出，發放給選手的補給水壺出現印刷瑕疵，未落實品質管控；另外，板橋體育場紫色跑道很美，但彩虹看台卻斑駁不堪。

侯友宜表示，他拿到的水壺沒有問題，會加強管控；就板橋體育場部分，彩虹看台會在第二期工程修繕。

民進黨新北市議員戴瑋姍則說，樹林紅土網球中心場地高低不平、積水泥濘，世壯運有長者報名參賽，若受傷怎麼辦？侯友宜表示，會在12日前完成修繕，確保安全使用，若有選手在賽事中受傷，也有保險協助。

民進黨新北市議員黃淑君指出，觀賽採取自由入場，市府是否評估較小賽場的觀眾容量問題？侯友宜回應，比賽場地分散，人流也會分散，同時會視比賽情形調整。

民進黨新北市議員李宇翔說，市府推出套裝好玩卡遊程，以其中台北101、九份與朱銘美術館行程，原價只要新台幣1300元，官網卻說原價是1500元。侯友宜表示，會了解相關細項。

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新北市政府體育局長洪玉玲表示，好玩卡是一生一次、限量發行的實體卡，具收藏價值，搭配行程物超所值。

在多名民進黨籍新北市議員質詢後，國民黨新北市議會黨團書記長王威元邀議員一同上台，喊「府會一條心，辦好世壯運」口號，期許即將開幕的世壯運圓滿成功。（編輯：吳素柔）1140509