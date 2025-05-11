射箭國手變教授 陳詩園挑戰世壯運盼奪金

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（中央社記者王鴻國新北11日電）前射箭國手陳詩園於2013全國運動會退出賽場到校園教學，現為國立體育大學競技與教練科學研究所所長，決定重披戰袍再戰世壯運，享受射箭、也想贏得比賽，盼能奪金。

2004年雅典奧運男子射箭團體銀牌得主、現任國立體育大學教授的陳詩園，將以選手身分重返賽場，參與2025雙北世壯運射箭競賽，展現「運動無界、人生無限」的精神典範。

新北市體育局新聞稿指出，陳詩園現為國立體育大學競技與教練科學研究所所長，日常工作包含指導研究生、進行術科教學及行政事務，同時也投入運動科技研發，致力以專項技術提升選手訓練效能。

即使身分從國手變教授，手邊總離不開弓箭。「每天看學生練箭，自己也會手癢，真的忍不住啊」，他笑說，得知世壯運將於家門口舉辦，便立刻報名參賽，給自己一個重返賽場的機會，再度挑戰自我。

陳詩園離開國際賽場多年，上一次出征是2010年廣州亞運，2013全國運動會後便退居幕後。為了參加世壯運重新開始訓練時，陳詩園坦言「原本以為還能帥氣拉弓，結果一開始，10支箭射不出幾支，簡直崩潰」。

他說，為自己訂下每日固定1小時訓練的目標，利用早晨送孩子上學後、午休或晚上時間持之以恆，不僅是備戰賽事，也親身測試自己研發的運動科技設備，並實際感受選手在訓練過程中的身體變化與心理壓力，成了最懂自己也最懂選手的「射箭AI實測者」。

談到這次世壯運的目標「原本是想把比賽完成就好，但人就是這樣，練了就會想比、想贏」。隨著訓練進入狀況，也開始期待自己能有好成績，進而將目標瞄準金牌。不過，最大的勁敵卻是自己同事兼學弟郭振維，他們兩人「誰都不想輸」，盼望能在賽場上一同為國爭光。

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陳詩園也分享了自己心中的射箭典範日本射箭選手「山本博」，從年輕拿牌到中年翻身奪銀的秘訣不是技巧，而是「享受射箭」。

陳詩園說，這次世壯運就是他與過去的自己再度相遇的契機，不再為了成績而拉弓，而是為了那份單純的熱愛。「不要被年齡限制了想做的事，想運動、想比賽、想快樂，就去做。最珍貴的，是你為了自己努力的每一段過程」。（編輯：方沛清）1140511