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執教世壯運激流標桿 依勇達多：要讀懂利用水流

2025/5/11 17:01
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（中央社記者楊淑閔台北11日電）雙北世壯運17日將登場，曾在亞錦賽奪金的輕艇國手、賽德克族的依勇達多今天表示，這次除參賽輕艇「激流標桿」項目，也身兼參賽隊伍教練，他傳授學生訣竅是讀懂水流、利用它。

2025雙北世界壯年運動會即將於17日至30日展開，世壯運執委會今天表示，代表中華隊征戰國際賽事經驗豐富的依勇達多，這次身兼參賽選手、教練，分享他以體育為志業的職涯與想法。

依勇達多說，因為其父李金和曾代表台灣參加1988年漢城奧運，讓他從小就跟追隨父親的腳步踏入體壇，13歲起即投入輕艇訓練，2003年入選國家隊，多次以輕艇項目中的競速、激流、龍舟、輕艇水球等種類，代表國家征戰國際賽場，曾在亞錦賽中摘下金牌。

針對這次世壯運賽事，依勇達多說，因緣際會受邀擔任參賽隊伍教練，去年4月起展開1年特訓，協助隊員熟悉激流環境下，也順勢恢復自身的狀態，決定重返賽場；身兼選手、教練雙重角色，他讓團隊從今年1月起每週日前往宜蘭安農溪受訓，從早上7時到下午3時一連3梯次密集練習。

他傳授學生參加「激流標桿」項目的訣竅，除了把每一槳划好，執行在岸邊觀察標桿時所要執行的策略，而且「不要去抵抗水流，讀懂它、並利用它，讓它幫你一把」，以及安全第一。

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日前依勇達多並參與宜蘭安農溪人工輕艇激流標桿測試賽，對於國內第一座比照奧運標準興建的人工輕艇激流標桿賽道，他說，這一刻已等了25年，並讚許賽道水流紮實、有國際水準，對選手訓練助益很大。

回憶當年國內投身體育的環境資源不多，依勇達多說，為了想在成績上有所突破，選擇聚焦技術性、風險都高的「激流標桿」項目，並四處尋求贊助，以及兼職、擔任溯溪嚮導賺取旅費。且一路走來，依勇達多已與體育難以分割，不僅退伍後擔任健身教練，並北上以自己的名字創業成立體適能工作室。（編輯：李錫璋）1140511

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