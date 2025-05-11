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網路假傳世壯運禁帶國旗 北市警迅速查獲法辦

2025/5/11 22:24（5/11 22:48 更新）
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台北市警察局刑事警察大隊表示，網傳稱市長蔣萬安宣示2025雙北世界壯年運動會會場禁帶國旗一事，世壯運執行委員會已證實為不實訊息，相關粉絲專頁是由1名黃姓男子負責經營，11日晚間通知他到案說明並坦承不諱。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月11日
台北市警察局刑事警察大隊表示，網傳稱市長蔣萬安宣示2025雙北世界壯年運動會會場禁帶國旗一事，世壯運執行委員會已證實為不實訊息，相關粉絲專頁是由1名黃姓男子負責經營，11日晚間通知他到案說明並坦承不諱。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月11日
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）網傳台北市長蔣萬安宣示世壯運會場禁帶國旗，北市警方今晚表示，世壯運執行委員會已證實為不實訊息，循線追查為49歲黃男涉案，詢後將依違反社維法移送法院裁處。

臉書粉絲專頁「公民審議－立委監督專區」今天上午9時許公開貼文，稱「蔣萬安重大宣示，台北市壯世代運動會場內不得出現國旗，但觀眾要帶五星旗沒問題」等內容，經網路廣泛轉發。

台北市警察局刑事警察大隊今晚透過新聞稿表示，上述訊息經2025雙北世界壯年運動會執行委員會證實，為不實訊息。

市刑大表示，為免不實訊息影響世壯運順利進行，立即展開調查，並發現相關粉絲專頁是由1名黃姓男子負責經營，今晚通知他到案說明並坦承不諱。

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全案詢後將黃男依涉違反社會秩序維護法第63條規定，移送管轄法院裁處。

市刑大呼籲，民眾使用網路發言應謹慎，切勿觸法，利用網路散布不實訊息者，警方定依法嚴辦，以維護社會秩序。（編輯：張雅淨）1140511

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