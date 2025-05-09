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世壯運博覽會10日登場 壯寶陪民眾看展

2025/5/9 18:02
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（中央社記者陳昱婷台北9日電）迎接2025雙北世壯運，松山文創園區明天起舉辦博覽會，展出歷屆文物、提供智慧醫療及帕拉運動體驗，並安排逾50場現場演出，邀請民眾在「壯寶」陪伴下感受賽事不同面向。

2025雙北世界壯年運動會17日至30日登場，逾2.5萬名參賽者明天起可前往松山文創園區2號倉庫，報到及領取禮包，4、5號倉庫則設有賽會博覽會，歡迎民眾參賽、觀賽之餘，用不同角度體驗這場國際運動盛會。

世壯運執行委員會表示，博覽會明天中午12時開展至6月1日晚間8時，其中4號倉庫設有集氣互動裝置、虛擬運動體驗區、拍貼機及巨型球拍打卡點，5號倉庫則是賽會吉祥物「壯寶」的房間及智慧醫療展區。

策展人張漢寧介紹，從4號倉庫走進博覽會，就可以看到充滿「壯寶」色彩與造型細節的視覺設計，入口旁的裝置是集氣專區，讓民眾為來自世界各地的選手加油，再往前走則可以戴上虛擬實境（VR）裝置，親自參與拳擊、射擊或籃球賽事。

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張漢寧指出，展區另一邊集結歷屆世壯運官方文件與實體文物，帶領民眾回顧每屆賽事的文化與時代精神，見證世壯運的成長軌跡。

世壯運執委會表示，展覽期間還會有超過50場融合運動、文化及藝術的展演，以雜技、舞蹈與音樂演出，帶領觀眾近距離感受台灣技藝的魅力。（編輯：吳素柔）1140509

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