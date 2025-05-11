加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周天成台北羽球賽獲銀牌 無緣生涯第5冠
首頁 / 運動
世壯運
新聞專題
世壯運1/87
首頁 / 運動

網傳世壯運禁帶國旗 執委會：觀眾席無限制

2025/5/11 17:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北11日電）針對有臉書粉專發布資訊稱「世界壯年運動會禁止攜帶國旗」，世壯運執委會今天澄清，僅在比賽與頒獎等正式儀式場域中不攜帶旗幟；觀眾席則無限制，歡迎民眾進場為選手加油。

世壯運執行委員會發現，臉書粉專「公民審議-立委監督專區」貼文發布「蔣萬安重大宣示 台北市壯世代運動會場內不得出現國旗 但觀眾要帶五星旗沒問題」的資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

執委會為此澄清，賽會依據國際壯年運動總會（IMGA）相關規範訂有賽會儀軌，僅在比賽與頒獎等正式儀式場域中不攜帶旗幟；觀眾席則無限制，歡迎民眾進場為選手加油、喝采。

觀眾席可攜帶國旗方面，執委會進一步說明，攜帶各國國旗須配合現場規範，旗幟的尺寸及內容不得涉及政治、選舉、種族歧視或宗教等敏感議題，現場會有工作人員提供協助。並呼籲重點應回歸運動精神與選手表現，不樂見任何政治操作、語言扭曲或惡意抹黑，期盼共同營造健康、友善的體育賽事環境。（編輯：李錫璋）1140511

#臉書
#國旗
#世壯運
世壯運
議員指世壯運場地不平 侯友宜：5/12前修繕世壯運自由車場地賽台中清水登場 警方維安演練
世壯運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
執教世壯運激流標桿 依勇達多：要讀懂利用水流
103
更多編輯台推薦新聞：