加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／吳東亮成「最會併購的銀行家」 喊話台灣拚進世界百大銀行
首頁 / 地方
世壯運
新聞專題
世壯運1/79
首頁 / 地方

世壯運選手安心啖美食 北市揭3大食安資訊

2025/5/7 17:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）為讓世壯運選手安心吃美食，台北市衛生局將稽查場館周邊餐飲1440家次資訊，刊在食藥粧網路地圖（iMAP）世壯運專區，並透過食品安全微笑標章、餐飲衛生管理分級優良標章把關。

2025雙北世壯運17日將開幕，為期14天，期間將有2萬多名各國選手在賽事場館周邊用餐。

台北市衛生局科長林冠蓁今天告訴中央社記者，為維護飲食安全，去年上半年就開始布局，結合有賽事場館的新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣、台中市等共7縣市，對周邊餐飲衛生稽查及輔導，到昨天為止共稽查逾5000家次。

她並說，其中台北市累計稽查1440家次，相關資訊特地在食藥粧網路地圖（iMAP）「2025雙北世界壯年運動會專區」揭露，包含夜市美食、觀光商圈也有推動自主管理、認證標章，可供消費者認明選擇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

近年網紅將台灣夜市美食推播到海外，林冠蓁說，已積極推動專屬台北市夜市的「食品安全微笑標章」認證，依據「人員衛生、製作環境衛生、食材溯源追蹤及病媒防治」4大自主管理重點，輔導攤商提升自主管理能力，並懸掛標章。

食安事件近年也在商圈餐飲發生，林冠蓁說，已從112年起超前布署，在觀光商圈推動「餐飲衛生管理分級輔導評核制度」，並首度設計核發使用中、英、日、韓等4種語言文字的認證標章，方便外籍旅客選擇衛生優良店家消費，迄今計有4494家業者取得「餐飲衛生管理分級優良標章」。（編輯：吳素柔）1140507

#台北市
#新北市
#衛生局
#林冠蓁
#世壯運
林冠蓁
北市抽驗茶葉、花草茶50件 12%不合格溫體牛火鍋店遭指釀食物中毒 北市衛生局將稽查
世壯運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
雙北世壯運闢22線場館接駁車 市區公車加密班次
24
更多編輯台推薦新聞：