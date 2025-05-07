雙北世壯運辦賽事 新北5座運動中心仍開放使用

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）2025雙北世壯運將於17日登場，新北市府今天表示，板橋、中和、蘆洲、三重及新店等5座運動中心有賽程，競賽期間運動中心仍開放使用，期待一起為選手加油。

新北市政府體育局長洪玉玲今天在市政會議報告，8萬人口以上城市打造一座國民運動中心，目前共16座，每一場館的設施都有自己的特色，加上2座水上活動中心、13處小型健身房，及42座運動天幕，市民可以全天候、滿足全齡化多元運動需求。

洪玉玲表示，為讓市民更方便運動，人口25萬人以上的城市，啟動「第二國民運動中心」計畫；目前興建中的板橋第二國民運動中心、蘆洲第二運動中心，將在民國115年完工。

至於新莊區將設在光華國小附近的高中用地、三重區將設在果菜市場都更用地，兩處都正在設計規劃；新店區、中和區第二運動中心則在選址中。

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體育局說，迎接雙北世壯運，中和與板橋國民運動中心將比賽3x3籃球，三重將舉辦籃球，新店舉辦排球、蘆洲舉辦手球競賽。世壯運競賽期間，民眾仍然可以使用運動中心，邀請民眾一起進場為選手加油。

體育局說，參賽者憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池；在身障比賽場地，板橋體育場及新莊體育館，組成「1對1服務團隊」；新北市中醫師公會在板橋體育場提供按摩舒緩服務。（編輯：林恕暉）1140507